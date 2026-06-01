Vox apoyará "cualquier moción de censura" que eche "a esta mafia" y no haga "concesiones a los separatismos"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, insistió este lunes en que su partido apoyará “cualquier moción de censura que sirva para echar a esta mafia y que, por supuesto, no haga ningún tipo de concesión a los separatismos vascos ni catalanes”, y señaló que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es el que tiene que “hablar con los grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría necesaria”.

Así lo indicó Garriga en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox, después de que Feijóo se ofreciese a Junts y PNV para presentar una moción de censura apuntando que son 184 diputados los que están pidiendo elecciones. “Podemos buscar una solución”, añadió.

En este sentido, Garriga recordó que la moción de censura es “un instrumento que tiene en su mano presentar Feijóo” y que Vox ya ha dicho que si está encaminada a que, con ella, se puedan convocar elecciones no dudaría en apoyarla. Por tanto, “depende del PP” que se presente o no se presente.

Su partido, continuó, entiende que “se debería presentar” una moción de censura en un contexto en el que el Gobierno “niega a los españoles un debate del estado de la nación y que entendemos que sería muy idóneo para que todos los españoles, con luz y taquígrafos, pudieran escuchar la alternativa”.

Por tanto, señaló que es Feijóo el que “tiene que hablar con los grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría necesaria”. Vox, aclaró, apoyará “cualquier moción de censura que sirva para echar a esta mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos vascos ni catalanes”.

“RESPONSABILIDAD”

Según Garriga, los españoles “ahora merecen responsabilidad, que todos estemos pensando en avanzar hacia el bien común y en que sean” estos “quienes puedan acudir a las urnas para desalojar a esta mafia, a esta organización criminal. “Hay que sacar adelante una moción de censura para desalojar al Gobierno y para convocar elecciones de manera inmediata”, añadió.

“Nosotros no estamos ni en el posible Gobierno que pueda salir de esa moción de censura, porque lo único que queremos, que no es poco, es desalojar a esta mafia que cada día está haciendo que los españoles lo estén pasando peor”, destacó Garriga, afeando que “cada día de esta mafia de Pedro Sánchez” es “un día más en el infierno de los españoles”.

Preguntado sobre si no sería una línea roja para Vox que Junts estuviese en esa ecuación para sacar adelante la moción de censura, Garriga aclaró que su partido no tiene “nada que hablar” y “nunca” ha tenido una interlocución, “a diferencia de otras formaciones políticas”. “Nosotros no llegaríamos a un acuerdo” con esta formación, dijo.

“Otra cosa”, matizó, “es la coincidencia en el voto de algo puntual”, como ya ha sucedido en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados y “puede suceder en una moción de censura instrumental para sacar a esta mafia y convocar elecciones”, pero eso “no quiere decir ni que Vox habla con Junts, ni que Vox pacta con Junts, ni nada por el estilo”.

“OXÍGENO”

También preguntado sobre si presentar una moción de censura sin tener los apoyos necesarios puede dar oxígeno al Gobierno, Garriga manifestó que “la teoría del oxígeno se ahoga por sí sola”, quien “verdaderamente está ahogado y no tiene oxígeno es el PSOE, es Pedro Sánchez, que está acorralado de corrupción”.

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“Lo que no podemos hacer es darle balones de oxígeno apoyando votaciones en el Congreso de los Diputados”, subrayó, afirmando que eso “sí que es dar oxígeno al Gobierno de España”. “Esperemos que más pronto que tarde podamos desalojar a esta mafia y a este presidente del Gobierno”, concluyó Garriga.