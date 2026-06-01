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Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero
Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros dos delitos en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El juicio al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz se reanuda este lunes con la resolución de las cuestiones previas
El juicio al hermano de Pedro Sánchez, y otros diez investigados, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, se reanudará este lunes, 1 de junio, a las 9,30 horas, con la resolución de las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa. Cabe recordar que este juicio se inició este pasado jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz con las cuestiones previas, en las que los abogados de las diferentes defensas realizaron sus peticiones, como el caso del letrado de David Sánchez, Emilio Cortés, que pidió la nulidad del juicio porque su raíz estaba "podrida" y sus delitos han prescrito.
Tono Calleja Flórez
La trama de blanqueo del caso Zapatero movió el dinero del rescate de Plus Ultra por Suiza, Gibraltar, Isla Mauricio y Montenegro
Según las autoridades suizas una cuenta bancaria que recibió desde España 519.000 dólares recibe otros 2.230.000 francos suizos procedentes de Isla Mauricio y 14.194.074 euros de la sociedad Ensa Energia AG, en Malasia.
El Periódico
Federaciones del PSOE: del cierre de filas con Ferraz a la apuesta por adelantar las elecciones
Sin haberse recuperado aun de los impactos en las filas socialistas por los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y los varapalos electorales del PSOE en el ciclo autonómico; el Gobierno, el PSOE y el presidente Pedro Sánchez han visto cómo la UCO entraba en la sede federal del partido, se imputaba a la gerente, y José Luis Rodríguez Zapatero era citado como investigado a declarar ante el juez. PRENSA IBÉRICA repasa con sus cabeceras la situación de todas las federaciones socialistas
Miguel Ángel Rodríguez
El difícil equilibrio de los socios de Gobierno ante los 'casos del PSOE': marcar distancias sin dejarlo caer
Los partidos endurecen el tono contra el principal lazo de Gobierno, pero son reacios a apoyar una moción de censura.
Luis Ángel Sanz
PP y PSOE mantienen bloqueada la ley que regula la mediación de los lobistas entre las empresas y el Gobierno
Los dos partidos coinciden en que la norma haría más difíciles actuaciones como las que apunta la investigación a Zapatero.
Isabel Morillo
El PSOE andaluz, vapuleado entre Zapatero y la 'fontanera' de Ferraz: "Es un milagro que tuviéramos un millón de votos"
"Visto lo visto, es un milagro que tuviéramos un millón de votos". La frase, de un dirigente socialista, resume bien el estado de ánimo del PSOE andaluz. Apenas 48 horas después de encajar el peor resultado de su historia en unas autonómicas, con 28 escaños, el golpe llegó por la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. Todavía no se habían levantado de la lona cuando los socialistas se encontraron con la UCO en Ferraz, durante 12 horas, requiriendo información por la presunta trama alrededor de Leire Díez, la llamada fontanera del partido.
El PSOE sigue en alza con un apoyo del 36,4%, pero el PP reduce la distancia a 11,3 puntos
El barómetro de mayo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dado a conocer este viernes, mantiene en cabeza al PSOE, que sube dos décimas y recibe un respaldo del 36,4%, pero el PP crece y reduce la distancia a 11,3 puntos, Vox también se recupera, y en cambio Sumar registra una nueva caída y vuelve a marcar su peor dato de la legislatura.
Eso sí, la encuesta se realizó en plena campaña de las elecciones andaluzas que el 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla ganó rozando la mayoría absoluta, y antes de que se supiera la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en la sede del PSOE por orden de otro juez que investiga supuestas 'cloacas' contra quienes investigan casos que afectan a Pedro Sánchez y su entorno.
Mariano Alonso Freire
El PP insiste en presionar a los socios de Sánchez y acusa al presidente de "usar el Estado como escudo"
La vicesecretaria de Organización, Alma Ezcurra, lamenta que los escándalos del Gobierno y el PSOE opacan asuntos vitales para la ciudadanía.
Junts avisa al PP que la línea roja es Vox y aleja la moción
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido este viernes al PP que su "línea roja" es Vox y no permitirán que "la extrema derecha esté en el poder", si bien ha reiterado que no les han puesto "una propuesta" de moción de censura "encima de la mesa". "Todo el mundo habla muchísimo, pero nadie hace nada", ha resumido.
Nogueras ha recordado que Junts reclamó hace un año que el presidente Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza "porque un gobierno que quiere gobernar, que no tiene mayoría" y no cumple los pactos "está gobernando sin mayoría".
"¿Qué va a hacer Pedro Sánchez?", ha cuestionado Nogueras en declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, ante la falta de mayoría parlamentaria del Ejecutivo, que también ha recordado que desde Junts ya han pedido un adelanto electoral.
"Se habla de cuestión de confianza, se habla de elecciones. Nosotros ya lo hemos puesto encima de la mesa cuando tocaba. Y los dos partidos grandes españoles han preferido seguir haciendo ruido", ha dicho, en referencia a la inacción de PP y PSOE.
Chivite espera al comité regional del PSN de este sábado para valorar las últimas investigaciones
La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha evitado este viernes valorar las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE y se ha remitido a las declaraciones que realizará este sábado en el marco de su intervención en el Comité Regional que celebrarán los socialistas navarros. Preguntada en Alsasua, durante su visita a la Clínica Josefina Arregi, sobre el auto del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que apunta a una presunta "trama" para "desestabilizar" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, así como a las declaraciones de los socios del Ejecutivo central sobre la continuidad de la legislatura, Chivite ha indicado que "esto es una cuestión estrictamente de partido" y ha considerado que "lo oportuno es que haga las declaraciones mañana en el ámbito del Comité Regional y como secretaría general" del PSN.
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