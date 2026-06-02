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Financiación autonómica

Directo | El ministro Arcadi España explica las entregas a cuenta a las autonomías tras el Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras y Ministros / Lucía Feijoo Viera

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El Periódico

Madrid

El ministro de Hacienda, Arcadi España, comparece en rueda de prensa después del Consejo de Ministros de este martes. El objetivo es explicar los detalles de las entregas a cuenta a las autonomías y entidades locales. Este mismo lunes, su departamento envió una carta a las 15 comunidades autónomas de régimen común (excluyendo al País Vasco y Navarra), además de Ceuta y Melilla, para abordar la reforma de la financiación autonómica.

"El compromiso de la celebración de estas reuniones bilaterales se adquirió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando el Ministerio de Hacienda presentó su reforma del sistema, cuya aprobación permitiría elevar en 20.975 millones de euros los recursos de las autonomías", ha ampliado Hacienda, añadiendo que los recursos totales que distribuiría este modelo en 2027 ascenderán a 224.507 millones de euros. "Para entender la magnitud de esta cifra, basta señalar que, en el último año liquidado, que corresponde a 2023, las CCAA recibieron 152.484 millones del sistema de financiación", apuntan.

Además, el Consejo de Ministros da luz verde este martes a la reforma del estatuto marco de los trabajadores del sistema nacional de salud a pesar del rechazo de los sindicatos médicos, que mantienen sus protestas ante la falta de avances con el Ministerio de Sanidad para solucionar el conflicto, según han avanzado a EFE fuentes del Gobierno.

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También comparece la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García, para dar cuenta de la distribución territorial de subvenciones del Plan Estatal de Vivienda; y la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, que explicará el anteproyecto de Ley de lucha contra el dopaje en el deporte.

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