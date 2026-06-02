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Ronda de contactos

Hacienda se abre a cambios en el modelo de financiación para erosionar la unanimidad en el PP: “El diálogo es constructivo”

La pretensión del Gobierno es aprobar antes de agosto en el Consejo de Ministros el nuevo modelo de financiación autonómica para remitirlo al Congreso

El ministro de Hacienda, Arcadi España, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca / EPC

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Iván Gil

Madrid

El Gobierno arrancará en los próximos días la ronda de contactos con las comunidades autónomas para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica y desde Hacienda se muestran abiertos a introducir modificaciones en la propuesta. El ministro Arcadi España ha asegurado que “la voluntad de diálogo es constructiva” y llamado a todas las comunidades a sentarse a negociar pata intentar acercar posiciones.

Las diferencias con el PP parecen, sin embargo, insalvables, tras su rechazo a la reforma puesta sobre la mesa por su predecesora, María Jesús Montero. Fuentes de Hacienda lo vinculan a supuestas indicaciones de Génova que no corresponderían con el interés propio de las comunidades que gobiernan, principales aquellas más perjudicadas por el actual modelo. “Que lo que dicen privado también lo digan en público”, retan desde Hacienda.

Desde el Ejecutivo se intentará con esta ronda al menos abrir fisuras la unanimidad de criterios entre los populares. De hecho, el propio Arcadi España será quien se reúna con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a petición de este, en lugar de hacerlo el secretario de Estado, Jesús Gascón. Algo que en su departamento contrastan con el rechazo a la reunión para abordar el modelo de financiación que ya ha manifestado la consejera andaluza Carolina España.

En Hacienda insisten en que su voluntad es negociar con normalidad y tratar de llegar a acuerdos antes de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La intención es que las reuniones se produzcan en orden de aprobación de los estatutos. La ronda se iniciaría así con la Generalitat de Catalunya, aunque Arcadi España ha avanzado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que habrá flexibilidad en función de las agendas y la disponibilidad tanto del secretario de Estado como de los propios consejeros autonómicos.

Arcadi España ha centrado sus críticas en Feijóo, a quien responsabiliza del cierre de filas entre los presidentes autonómicos contra el nuevo modelo de financiación. Sobre la negativa avanzada por la consejera andaluza de no reunirse, el titular de Hacienda ha recordado que su comunidad recibiría 4.846 millones de euros adicionales. Tras ello, ha cuestionado que “lo que priorizan no son los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido de la calle Génova”.

Sin Presupuestos a la vista

La pretensión del Gobierno es aprobar antes de agosto en el Consejo de Ministros el nuevo modelo de financiación autonómica para remitirlo al Congreso. En septiembre se iniciaría la tramitación y el objetivo es que estuviese en vigor el 1 de enero del próximo año. Con todo, aunque pueda tener luz verde en el CPFF, en el Congreso deberá sumar a Junts.

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Pese a todas las dificultades, el titular de Hacienda ha asegurado que habrá tanto nuevo modelo de financiación con Presupuestos. Respeto a estos últimos, todo apunta a que por calendario se presentarán los de 2027 renunciando a los del presente año. De hecho, España ha asegurado que por el momento están centrados en analizar el impacto de la guerra de Irán en la economía y “queda todavía un mes de vigor de algunas de las medidas del Real Decreto-Ley y estamos en eso”.

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