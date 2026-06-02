"Se sabía para quién era el puesto": la aspirante a la plaza de David Sánchez cuestiona el proceso y un técnico niega que trabajaran juntos a diario

La tercera sesión del juicio por la contratación de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017 ha estado marcada este martes por dos testimonios considerados clave por las acusaciones populares: el de Cristina de Frutos, una de las aspirantes que concurrió al proceso selectivo, y el de Ángel Seco, técnico de Cultura al que el propio Sánchez había citado durante la fase de instrucción como uno de los trabajadores con los que desarrollaba su labor.

Las declaraciones de ambos han dejado algunos de los momentos más relevantes de la jornada, especialmente por las dudas expresadas por la candidata sobre el procedimiento de selección y por las precisiones realizadas por el técnico respecto a su relación profesional con David Sánchez.

"Tres días antes ya sabía para quién era el puesto"

Cristina de Frutos relató ante el tribunal cómo conoció la convocatoria. "Un colega mío me lo enseñó por su teléfono. Entré en el BOP, vi las bases y me presenté", ha explicado.

La aspirante ha asegurado que presentó toda la documentación requerida: "Presenté una solicitud, un currículum y un proyecto". También ha recordado que la entrevista se celebró el 27 de junio de 2017 en el Palacio Provincial y que aquel día estaban convocadas cuatro personas.

Dentro de la sala en la que se realizó la entrevista personal "había tres personas, dos hombres y una mujer. Me dijeron que hablase de mi proyecto, lo expuse y consistía en tres partes: objetivos, metodología y medidas de mejora", ha declarado.

Expectativas antes de la entrevista

Sin embargo, una de las afirmaciones que más atención ha suscitado durante la vista fue la relacionada con las expectativas que tenía antes de acudir a la entrevista.

"Mi amigo me animó a presentarme y tres días antes ya sabía para quién era el puesto, era para el hermano de Pedro Sánchez", ha afirmado a través de videoconferencia al no poder asistir personalmente.

Pese a ello, decidió acudir al proceso. Según relata, recibió previamente una llamada desde la diputación. "Me indicaron que estaban muy interesados en mi proyecto, que estaba muy bien valorado", ha señalado.

"No estaban muy interesados"

"Cuando llegué allí no estaban muy interesados porque no me hicieron muchas preguntas y me desearon mucha suerte en mi vida profesional", ha declarado.

La candidata ha insistido en varias ocasiones en que esa circunstancia le generó una sensación de trato desigual. "Me sentí en desigualdad de oportunidades", ha afirmado durante su declaración ante la Fiscalía.

Y añadió: "Si a uno le das oportunidades, a mí también. Si a mí no me hicieron preguntas y a él le dieron el puesto por la entrevista veo que son falta de oportunidades".

"No conocíamos los criterios"

Otro de los aspectos sobre los que ha incidido De Frutos ha sido en la falta de información posterior al proceso. "No nos informaron de la baremación del puesto de trabajo", ha asegurado.

Según ha explicado, tampoco tuvo acceso a las puntuaciones obtenidas ni a las del resto de candidatos. "No conocí la puntuación del resto de candidatos", ha manifestado.

La profesora ha afirmado además que nunca recibió documentación que le permitiera conocer cómo había sido valorada su candidatura. "A mí no me llegó una resolución de que no era elegida. Solo una resolución en la que decían que el elegido era Sánchez Pérez-Castejón", ha declarado.

En este sentido, sostuvo que de haber conocido las valoraciones habría actuado de otra manera. "Si hubiera sabido las puntuaciones, que no me habían puntuado en algunos apartados y que además consideraba que era apta, hubiera luchado porque podía tener opciones", dice.

Durante su comparecencia también ha mostrado su sorpresa por algunos requisitos de la convocatoria.

"Me pareció sospechoso"

"No me pareció normal, me pareció sospechoso. Si tenías que hacer las funciones que ponían ahí, dirigir las orquestas y las bandas, no lo entendí”, declaró en referencia a la exigencia genérica de una titulación universitaria. Además, ha subrayado que del resto de aspirantes conocía sus trayectorias profesionales. "Del único que no sabía qué hacía era David Sánchez", ha afirmado.

Ángel Seco: "David dijo que trabajaba todos los días conmigo; no, no es verdad"

La otra gran declaración de la mañana fue la de Ángel Seco, psicólogo de formación y actualmente técnico de Formación en el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Ha explicado que comenzó a trabajar en la institución provincial en 2006 y ha detallado las funciones que desarrollaba dentro del programa Ópera Joven, centradas principalmente en la gestión administrativa y la tramitación de expedientes.

Uno de los momentos más relevantes ha llegado cuando le han preguntado por las manifestaciones realizadas por David Sánchez durante la fase de instrucción. "David dijo que trabajaba todos los días con usted", le planteó una de las acusaciones.

La respuesta fue contundente: "No, no es verdad", ha respondido.

El técnico ha matizado que existían momentos de mayor contacto profesional, especialmente durante la elaboración de expedientes, pero ha negado una colaboración diaria.

"Si estábamos muy inmersos en la creación de expedientes te veías mucho más y cuando no hay necesidad nos veíamos menos", ha explicado.

También rechaza haber compartido despacho con otras personas: "No compartía despacho con nadie", afirma. Estas preguntas se han realizado porque de la declaración del hermano del presidente durante la instrucción se desprende que ambos eran compañeros de trabajo y compartían trabajo.

Seco ha relatado igualmente que conoció a David Sánchez "a finales de 2019", una vez incorporado al Área de Cultura, y ha aclarado varias cuestiones relacionadas con la Oficina de Artes Escénicas y el programa Ópera Joven.

"Más empaque"

Respecto a la evolución de esta iniciativa, recuerda que junto a otros responsables se trabajó para "darle más empaque" y aumentar su actividad. "La ilusión era hacer muchas representaciones por muchos lugares de la provincia de Badajoz", ha declarado.

Según ha detallado, el programa amplió sus intervenciones y sumó actividades de ópera infantil, aunque posteriormente sufrió dificultades cuando una de las licitaciones quedó desierta.

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Con las declaraciones de Cristina de Frutos y Ángel Seco, el juicio entra en una fase especialmente relevante para las acusaciones, que buscan esclarecer tanto las circunstancias de la adjudicación de la plaza en 2017 como el desempeño posterior de las funciones atribuidas a David Sánchez dentro de la Diputación de Badajoz.