García-Page rechaza "la cantinela de la corrupción" del Gobierno y del PSOE: "El partido debe querellarse"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha rechazado "la cantinela de la conspiración" del Gobierno y del PSOE como estrategia de defensa ante los numerosos casos judiciales que acosan al Ejecutivo y al partido: "Esa cantinela nos lleva al extrarradio de la Constitución", ha asegurado. Además, García-Page ha añadido que el partido "debe querellarse" contra Leire Díez y contra aquellos que están haciendo daño a la formación: "Yo me habría querellado; me parece de libro", ha dicho. En un desayuno informativo organizado en Madrid por la agencia Europa Press, el dirigente socialista ha afirmado que esta "teoría de la conspiración" le suena a la que argumentó María Dolores de Cospedal con el caso Gürtel hace más de 10 años.

El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha ha dicho creer "sinceramente" que Pedro Sánchez como líder del partido "no conociera que sus secretarios de Organización pusieran en marcha estas tramas". "Y hablo por mí mismo: todas las cuestiones orgánicas las lleva mi secretario de Organización, cuando estás en el Gobierno, eso se lleva el 99% de su esfuerzo", ha asegurado.

Eso sí, ha admitido que "nadie se lo va a creer" y "todo el mundo va a hacer el análisis de que estaba al tanto", por lo que sería muy positivo que el partido se personara en los casos de corrupción que se están investigando o se querellara en algunos casos. "La gente está esperando que quede claro que por mucho dolor que sintamos eran unas personas y no toda la organización", ha añadido. García-Page ha aseverado que a él no le importa "lo que votan los jueces o los policías", sino si es verdad o no es verdad lo que se está investigando que ocurrió en el PSOE.

La imputación de Zapatero

El presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que le duele "una barbaridad" la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero porque, ha dicho, nunca le imaginó "en este papel económico" y le veía "un poco desastre en sus gastos". Acto seguido, ha propuesto la creación de un marco normativo para regular las actividades de los expresidentes del Gobierno.

Page ha dicho esperar reconciliarse pronto con la "imagen" que tiene de Zapatero, aunque ha añadido que "nunca" estuvo de acuerdo en sus implicaciones con Venezuela: "Si tú te implicas con un régimen que es una dictadura corrupta, pues de entrada tiene muchas posibilidades de que la gente piense mal".

No al modelo de financiación

El dirigente castellano-manchego ha comenzado el desayuno arremetiendo contra el nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno porque "es el mayor ataque contra el concepto de igualdad de los españoles" y, además, "no va a salir". "Me da vergüenza que un partido que se dice de izquierdas proponga esto, que presentó además Oriol Junqueras", ha remachado.

García-Page ha negado que aspire a liderar ninguna corriente para tomar el control del PSOE porque "yo no estoy en ninguna conspiración, ni tengo ninguna ambición". Sí ha analizado que con lo que ha ocurrido esta legislatura, el PSOE "ha traspasado todas las líneas" y ha llevado al partido "a una época muy oscura". De hecho, se ha retrotraido al Comité Federal de hace 10 años, el 1 de octubre de 2016, cuando Sánchez dimitió como secretario general por la presión de los barones porque ya entonces se intentó establecer que "no se puede pactar a cualquier precio con cualquiera", como considera que ha hecho el presidente del Gobierno durante estos años.

El único presidente autonómico socialista que gobierna con mayoría absoluta no ha aclarado si volverá a ser candidato en 2027, pero por motivos "estrictamente personales", "no por falta de ganas". Aunque de sus palabras se deduce que finalmente dará el paso y se presentará a la reelección porque "basta con que la situación esté difícil para echarle coraje y hacerlo".

Al desayuno informativo no ha asistido ningún ministro, ni ningún miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. La representación del Ejecutivo se ha limitado a un secretario de Estado, Hugo Morán, y al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Sí han estado numerosos consejeros del Gobierno regional y del partido en Castilla-La Mancha, así como la delegada de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Núria Marín.