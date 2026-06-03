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La justicia francesa autoriza la entrega a España de Josu Ternera

La euroorden fue cursada por la Audiencia Nacional en diciembre y tiene que ver con su presunto papel en la dirección de ETA desde que se fugó de España en 2002 hasta que fue capturado en los Alpes en 2019

Josu Ternera.

Josu Ternera. / EFE

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EFE

París

El Tribunal de Apelación de París dio este miércoles su visto bueno para la entrega a España del histórico exdirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por una euroorden emitida en diciembre pasado por la Audiencia Nacional de Madrid en la que está acusado como dirigente terrorista.

El presidente de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París precisó al comunicar la decisión que la entrega queda diferida en espera de que se resuelva el último caso abierto contra Josu Ternera (75 años) en Francia, y que va a dar lugar a una sentencia que se dictará el próximo 2 de julio. El juez también puntualizó que el aplazamiento de la ejecución de la euroorden incluiría el cumplimiento de una eventual pena que se le pudiera imponer entonces.

En ese último juicio que el veterano exdirigente de ETA tenía en Francia, y que puede ser objeto de un recurso posterior ante el Tribunal Supremo que tardaría unos meses, la Fiscalía había pedido para él una pena de cinco años de cárcel exentos de cumplimiento, es decir que sólo los tendría que cumplir entre rejas en caso de reincidencia.

En cuanto a la euroorden aceptada ahora por la sala de instrucción, fue cursada por la Audiencia Nacional el pasado 3 de diciembre y tiene que ver con su presunto papel en la dirección de ETA desde que se fugó de España en 2002 hasta que fue capturado en los Alpes franceses en mayo de 2019. El presidente de la sala de instrucción recordó que por ese cargo podría ser condenado en España a una pena de 15 años.

Preguntado por EFE sobre si iba a recurrir al Tribunal Supremo, Laurent Pasquet-Marinacce, abogado principal de Urrutikoetxea, quien también acudió a la audiencia (vive en el País Vasco francés en libertad bajo control judicial), dijo que no haría "ningún comentario".

La euroorden aceptada hoy es muy similar a otra para la que el Tribunal de Apelación de París ya había dado su visto bueno en 2020, pero por un periodo de acusación más breve y, sobre todo, únicamente por el cargo de pertenencia a una organización terrorista, y no como dirigente, lo que suponía una pena máxima de 12 años y no de 15. En la audiencia del pasado 25 de marzo para examinar el fondo, el fiscal de la sala de instrucción había dado por hecho que si esta nueva euroorden salía adelante, la anterior sería anulada por la justicia francesa.

Francia también aprobó (y ya es definitiva) la entrega a España de Josu Ternera para que sea juzgado por su eventual implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987 en el que fueron asesinadas once personas, y que como las otras está a expensas del fin de los procedimientos en Francia contra él.

La decisión del Tribunal de Apelación de París de hoy incluyó también el rechazo de la demanda del hombre que leyó el comunicado de disolución de ETA en mayo de 2018, que a través de sus abogados quería que la justicia francesa solicitase un suplemento de información a la Audiencia Nacional. Con él, pretendía que se consultara a España en qué condiciones estaría si fuera entregado y si, eventualmente fuera condenado, teniendo en cuenta su edad y su estado de salud.

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El objetivo declarado con esa demanda -a la que se había opuesto la Fiscalía francesa- era que la sala de instrucción antes de dictaminar analizara las garantías que podía dar la justicia española.

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