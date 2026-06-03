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Sánchez anuncia que activa los Presupuestos de 2027 para rehacer la mayoría de la investidura

El presidente del Gobierno se compromete a abordar la "raíz del conflicto político" con Cataluña y promete cumplir lo pactado tanto con Junts como con ERC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una foto de archivo. / Ricardo Rubio - Europa Press

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Sara González

Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saca del cajón los Presupuestos Generales del Estado con la vista puesta en rehacer la mayoría de la investidura y continuar la legislatura hasta 2027. Por sorpresa y durante la clausura de las jornadas del Cercle d'Economia en Barcelona, ha revelado que iniciar la tramitación de las cuentas para el año que viene esta misma semana es la baza que se había reservado para tratar de relanzar su mandato en un momento en que el aluvión de causas judiciales ha puesto en jaque al PSOE y aumentado la desconfianza con los socios. Lo ha dicho en el mismo atril en el que el martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió una moción de censura instrumental para desalojarlo de la Moncloa que no ha cuajado ni en el PNV ni en Junts.

"Quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2027", ha anunciado ante un auditorio que ha quedado ojiplático teniendo en cuenta los apuros que afronta el presidente y la debilidad parlamentaria en la que se encuentra, algo que se ha propuesto revertir pidiendo "tiempo". El presidente, que en los últimos años ya había dejado claro que pretende resistir pese a todo, ha detallado que esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el BOE y que durante este mes de junio se actualizará el cuadro macro.

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Ha dado, de hecho, las primeras pinceladas de esas cuentas "sociales" que empezarán a esbozarse con la prioridad de reforzar el estado del bienestar. La principal, que la vivienda va a tener un "peso prioritario" y que para ello va a liderar el "mayor despliegue de recursos públicos" que se haya impulsado desde el inicio de la democracia. En paralelo, ha prometido continuar con la línea de "responsabilidad fiscal" seguida hasta ahora y continuar reduciendo el déficit público para acabar la legislatura con la deuda por debajo del 100% del PIB. Y serán también, ha dicho, unos presupuestos que tendrán como misión "resolver" la financiación autonómica, algo que ha asegurado que querría resolver antes de que acabe el año.

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