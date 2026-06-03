El PSOE pagó a la trama inflando el precio por publicidad de las Elecciones Europeas en 2024 en el periódico de Leire Díez

Una fundadora del medio de comunicación Crónica Libre, en el que tenía participaciones la exmilitante del PSOE Leire Diez, entregó el pasado 18 de mayo a la Guardia Civil prueba de la facturación a la empresa Iki Group Comunications de la inserción en este medio de publicidad de una campaña del PSOE para las Elecciones Europeas de 2024 por un total de 18.125 euros, un precio que la propia testigo consideró "desorbitado" en función del precio de mercado y el número de visitas y visibilidad de esta 'web'.

Aportó concretamente la factura del servicio cobrado, que según los investigadores constituye un indicio de que el PSOE pudo alimentar económicamente a la trama de Leire Díez investigada por el juez Santiago Pedraz mediante varias vías, una de ellas el pago de precios inflados por insertar publicidad electoral en esta página web informativa. La factura obra en el sumario conocido del caso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, tras el acta que refleja la declaración que esta mujer prestó el pasado jueves, 28 de mayo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Se da la circunstancia de que en otra parte del sumario el responsable para la aportación de documentación del PSOE, el responsable de Gerencia Santiago Llorente, asegura que "no existe ningún contrato o factura abonado o pendiente de abono" al Grupo Crónica Libre ni a la que fuera su responsable, la periodista Patricia López, que falleció el pasado mes de diciembre.

En su declaración ante los agentes, que hizo en calidad de testigo, la periodista Patricia Espinar señaló que no recordaba los precios de los 'banners' publicitarios, y otros servicios, pues todo ello lo gestionaba López en calidad de directora y que ella, como mucho, emitía las facturas que esta le decía.

En todo caso, admitió que la empresa apenas tuvo ingresos (de una empresa catalana que no recuerda, el Ayuntamiento de Salou en relación con una campaña de Fitur) sin que recordara el importe. En el marco de la factura de publicidad electoral, la testigo se encargó de insertar los banner en la web de crónica libre y mantener el contacto con la citada empresa acerca del cobro de la misma. Según su testimonio, fue López la que consiguió el contrato de la realización de este trabajo.

Operación PSOE en la Audiencia Nacional

Por otra parte, esta misma testigo fue preguntada por una libreta intervenida a Leire Díez el pasado mes de diciembre en el que se hace una referencia a la operación PSOE "en la A.N. (Audiencia Nacional) en marzo de 2022", para lo que se crearon unas carpetas en una cuenta de Google Drive donde se copiaba información de todos los afectados por las investigaciones del excomisario jubilado José Jiménez Villarejo, juzgado estos días por el caso Kitchen.

El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 1 de junio de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). / Diego Radamés

Según la testigo, ella "a nivel periodístico tuvo acceso a parte del sumario, que le fue facilitado por un "perjudicado" por las actividades de este expolicía, "y con el acceso a dicha información fue alimentando el contenido del 'Drive'". A este respecto, comentó a los agentes que tuvo conocimiento de que la directora del medio y el empresario también imputado en este procedimiento Javier Pérez Dolset "contactaron con cada uno de los perjudicados con la idea de ofrecerles la documentación y conceder una entrevista" y eran quienes alimentaban este documento, que tenían intención de entregar en el PSOE.

En cuanto a Leire Díez, apuntó que su participación en Crónica Libre consistió en aportar 160 euros para la constitución de la empresa. Esto se hizo a través de un contrato privado entre ella y López, pero que la exmilitante "siempre decía estar ocupada al estar trabajando en SEPI y en Correos", y fue tras la reunión en el PSOE cuando se involucró más en el medio informativo.