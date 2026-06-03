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CASO LEIRE DÍEZ

La UCO sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente"

Los agentes desvelan "la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas"

En Directo. Situación política y judicial de la trama Leire Díez y el caso Zapatero | Última hora

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, junto a Pedro Sánchez en una imagen de archivo durante un acto del PSOE.

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, junto a Pedro Sánchez en una imagen de archivo durante un acto del PSOE. / EUROPA PRESS

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Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

MADRID

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno y a su presidente", Pedro Sánchez. Los agentes basan esa conclusión en el análisis efectuado de las pruebas, que les ha permitido determinar "la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas".

Y la finalidad de estas actividades, completa la UCO, "habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente".

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