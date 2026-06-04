CASO LEIRE DÍEZ
Los audios de Leire Díez contra jueces, fiscales y la UCO: "Mi intención es limpiar"
"No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no nos ponemos con ello ya, nos estaremos equivocando", reconoció la "fontanera" socialista al ex número dos de Interior del PP Francisco Martínez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interceptó varias grabaciones a la "fontanera" del PSOE Leire Díez en las que esta manifestó su intención de "limpiar'' las instituciones, en alusión a los jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que investigan causas relativas al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Así consta en una grabación de una reunión que se llevó a cabo en el despacho de José Aníbal Álvarez, el que fuera abogado de José Luis Ábalos, en la que participaron la propia "fontanera" de los socialistas y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que ahora mismo está siendo juzgado en la Audiencia Nacional como cabecilla de la Kitchen para sustraer pruebas a Luis Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP.
"Obviamente la intención de todo esto es limpiar. ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy eres tú, mañana será otro, y si no nos ponemos con ello ya, nos estaremos equivocando", reconoció Leire Díez.
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