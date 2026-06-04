El hermano de Sánchez declara que la Oficina de Artes escénicas no era "una oficina con ventanilla" sino una categoría que no solicitó

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha comenzado su declaración este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz señalando que únicamente respondería a su abogado defensor, Emilio Cortés, que ha eludido cualquier pregunta sobre su proceso de selección para un puesto directivo en la diputación de Badajoz.

Sobre su nombramiento como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ha señalado que dicho puesto no estaba ubicado en ningún lugar concreto (aparte de los espacios comunes que fue ocupando) porque "no era entendido como una oficina con ventanilla", sino como una categoría administrativa que él nunca solicitó ni influyó para que le concedieran.

Sánchez se enfrenta a una petición de condena de año y medio de cárcel por tráfico de influencias y prevaricación administrativa que reclaman para él las acusaciones populares, puesto que la Fiscalía no ve delito en las actuaciones realizadas por él ni por los responsables de la Diputación de Badajoz para concederle un puesto directivo como coordinador de conservatorios y posteriormente jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Además de Sánchez han sido procesadas otras diez personas, entre ellas el expresidente de la Diputación pacense y exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, para el que se piden la misma pena de cárcel por los mismos delitos.

Al inicio del juicio se declaró extinguida, por prescripción la responsabilidad penal que inicialmente se atribuía al hermano de Pedro Sánchez por el delito de aceptación de nombramiento ilegal y por la que se le reclamaba otro año y medio de prisión.El resto de acusados están relacionados con las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial, además del jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.

Las declaraciones testificales ante la Audiencia de Badajoz que han precedido a este momento han reflejado varios aspectos poco claros en los procesos de creación de plazas y contratación, tanto la de David Sánchez como la de Luis Carrero. Los agentes de la Unidad Central Operativa (OCU), por su parte, ratificaron que del análisis de miles de correos electrónicos podía concluirse que el puesto de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios fue creado para este último.