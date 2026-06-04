El PP se reivindica como alternativa a la “mafia” del PSOE tras las nuevas revelaciones sobre la trama Leire

La etimología de la palabra 'mafia' es incierta y fruto de varias interpretaciones, aunque ninguna duda de su origen italiano. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) habla, precisamente, y en la primera acepción del término, de una "organización criminal y secreta de origen siciliano", dejando para la segunda acepción la de "cualquier organización clandestina de criminales" y en la tercera, algo más descriptiva, se apunta a un "grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos".

Cuando la vicesecretaria de Organización del Partido Popular (PP), Alma Ezcurra, la número tres de la formación por detrás de Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, el secretario general, se encarame este jueves al atril de la sala de prensa de Génova, donde por segunda semana consecutiva ofrecerá una rueda de prensa con motivo de los escándalos de corrupción del PSOE, tendrá bien presente esa última definición académica al hilo de las andanzas de lo que su compañera Alicia García, portavoz del primer partido de la oposición en el Senado, bautizó este miércoles como el "comando cloaca".

Ezcurra adelanta esta vez un día su comparecencia (la de la semana pasada se produjo el viernes) para reivindicar lo dicho y hecho por el PP en materia de corrupción. Especialmente desde que en 2024 estalló el 'caso Koldo' con la detención por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, del estrecho colaborador del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, entre otras personas, incluido un por entonces ignoto Víctor de Aldama, pasando por la eclosión del caso Cerdán el año pasado por estas fechas y ahora con la imputación del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la investigación sobre el 'caso Leire' del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cuyo sumario se ha desvelado parcialmente este mismo miércoles.

Entre lo acometido están las manifestaciones del año pasado, con gran éxito de convocatoria, en las que se vinculó al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE con la mafia, con lemas como "mafia o democracia". Fuentes del PP se permiten un relajo irónico para reflexionar de manera retrospectiva sobre la cuestión: "Qué tiempos aquellos en los que había gente que nos llamaba exagerados por decir que el PSOE era la mafia".

Un grupo organizado

Y es que en Génova existen ya pocas dudas, o ninguna, de que en torno a Sánchez se estructuró un grupo organizado, que desde luego trabajó con ahínco para defender sus propios intereses y que lo hizo con escasos escrúpulos, encajando todo ello casi como un guante en la referida tercera acepción de la RAE para el término mafia. Si bien Ezcurra, también eurodiputada del PP, podría acogerse a la aún más laxa definición del célebre diccionario de uso de la lengua castellana, el María Moliner, que habla de "una asociación de personas que utilizan métodos poco éticos; particularmente si disfrutan o acaparan la mayor parte de algo, impidiendo a las demás participar en ello".

Su intervención estará, obviamente, en línea con el mensaje marcado por el propio Feijóo, quien en las redes sociales, y compartiendo un collage con multitud de titulares periodísticos sobre el sumario de Pedraz, sentenció: "Cada revelación es más vergonzante que la anterior. Quienes pidieron el poder para un Gobierno limpio lo usaron para montar una organización criminal. La defensa judicial de este Gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política ya es imposible".

Ezcurra presentará de nuevo a su partido como la alternativa a un Gobierno manchado por las conductas que los informes policiales y los autos judiciales están sacando a la luz. Entre ellas el pago a la trama inflando el precio de la publicidad electoral en las europeas de 2024 en el periódico de la 'fontanera' Leire Díez (mientras Moncloa y Ferraz denunciaban sin cesar la existencia de pseudomedios); las presiones a un jefe de la UCO para que no hubiera mucha proactividad por parte de la unidad en el caso del hermano músico de Sánchez, que se sienta estos días en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Badajoz; la participación del número dos de Cerdan, el hoy diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE, Juanfran Serrano, para que buscase trabajo a la mujer que denunció al fiscal Grinda ("Juanfran ha sido obediente", comentó Leire) o los contactos de la fontanera con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para intentar colocar como asesor a Rubén Villalba, el agente de la Benemérita imputado en el 'caso Koldo'.

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Conductas, todas ellas, que para los populares justifican esa dura terminología con la que movilizaron a miles de ciudadanos el año pasado.