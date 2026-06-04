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Investigación

La UCO registra la empresa vasca Tubos Reunidos en busca de pruebas de desvío de ayudas públicas

Un momento de un registro d ela UCO

Un momento de un registro d ela UCO / Rodrigo Jiménez EFE

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Juan José Fernández

Tono Calleja Flórez

Madrid

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo una operación de entrada y registro en una sede de la metalúrgica Tubos Reunidos en Bilbao, confirman a este diario fuentes del Instituto Armado.

El registro está avalado por un encargo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y se integra entre las labores de una parte secreta de la instrucción judicial del caso Leire.

Los investigadores buscan elementos para confirmar desvíos millonarios de fondos procedentes de ayudas públicas canalizadas por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), desvío bajo la supuesta dirección de Santos Cerdán siendo secretario de organización del PSOE, y su socio vasco Anxon Alonso,.

La empresa que está siendo objeto de esta investigación está en concurso de acreedores, si bien mantiene parte de su actividad.

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