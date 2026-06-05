Anticorrupción pide que declare como testigo Cristina Narbona en el caso de Leire Díez tras desvelarse sus mensajes con la 'fontanera' del PSOE

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional mueve ficha tras el levantamiento de sumario del caso de Leire Díez y pide que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declare como testigo en la causa que dirige Santiago Pedraz después de conocerse los mensajes que la diputada socialista intercambió con Díez, imputada en la trama, por la que desvelaba conocer las maniobras de la trama para desactivar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno.

El informe de la UCO conocido tras el levantamiento del secreto de sumario recogía una serie de mensajes entre ambas el 24 de abril de 2024, el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la ciudadanía y comenzó un periodo de cinco días de reflexión tras la primera imputación de su mujer, Begoña Gómez. En esos informes, Díez le habló a Narbona de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". A esto, Narbona se daba por enterada del asunto y señalaba que "se lo habías contado a Santos el otro día".

En su escrito, la Fiscalía también pide a Pedraz que llame a declarar como imputada a la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz. La fiscalía pide que testifique un total de 22 personalidades relacionadas con la causa, entre las que están el primer abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, o el agente de al Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo por presuntamente dar un chivatazo sobre las investigaciones que estaban en curso. Además, también llama a declarar a Carmen Pano, la testigo que aseguró haber llevado a la sede del PSOE en Ferraz 90.000 euros, y a la que presntamente De la Hoz habría intentado sobornar con otros 50.000 euros para que cambiara su testimonio. También está el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y tres agentes del Cuerpo, entre ellos los anteriores máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

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