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Caso Leire

Cerdán niega estar implicado en la trama de Leire y acusa a la UCO de orquestar una campaña: "El objetivo es destrozar personas"

El que fuera número 3 del PSOE recuerda que la actuación de la Guardia Civil ya comportó su ingreso en prisión sin que se haya justificado en un informe patrimonial

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026 / Eduardo Sanz - Europa Press

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ana Cabanillas

Madrid

El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha emitido un comunicado desvinculándose de cualquier relación con la trama que supuestamente estaría dedicada a sabotear causas dirigidas contra el Gobierno y financiada desde Ferraz. En él acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de orquestar una campaña cuyo objetivo "no es investigar delitos, sino destrozar personas".

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