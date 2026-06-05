Caso Leire
Cerdán niega estar implicado en la trama de Leire y acusa a la UCO de orquestar una campaña: "El objetivo es destrozar personas"
El que fuera número 3 del PSOE recuerda que la actuación de la Guardia Civil ya comportó su ingreso en prisión sin que se haya justificado en un informe patrimonial
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha emitido un comunicado desvinculándose de cualquier relación con la trama que supuestamente estaría dedicada a sabotear causas dirigidas contra el Gobierno y financiada desde Ferraz. En él acusa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de orquestar una campaña cuyo objetivo "no es investigar delitos, sino destrozar personas".
Suscríbete para seguir leyendo
- El Consell presupuesta 68 millones más para la educación concertada en plena huelga educativa
- Más y más atunes: el espectáculo de descargar los enormes túnidos en el puerto de Xàbia
- La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de València por la destrucción de la Alquería de Volante
- Nueva convocatoria del Bono Recuperem Turisme 2026: requisitos y cómo viajar gratis por la Comunitat Valenciana
- Cuatro diques de hasta 11 metros de altura ayudarán a proteger la llegada de aguas torrenciales a la presa de Buseo
- Catalá y Llorca vuelven a bloquear la entrada de Pilar Bernabé en la Sociedad Parque Central
- València avanza en el proyecto de un segundo Gulliver, que estará sentado y medirá 9 metros
- Mediación para salir de la huelga docente