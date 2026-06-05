La UCO tuvo que poner escolta al teniente coronel Balas tras conocer las maniobras de Leire Díez

Durante las pesquisas sobre los casos de corrupción en la órbita del PSOE, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tuvo que disponer un operativo de protección personal para dos de los agentes clave en la investigación de la trama Leire Díez, después de que tuvieron conocimiento de maniobras de la ex militante socialista y de su amigo el empresario Javier Pérez Dolset para “hacer palanca” sobre miembros de la unidad.

La medida de seguridad aparece reseñada en uno de los recientes informes policiales de los que obran en poder del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El entonces coronel jefe de la UCO, hoy general Rafael Yuste, ordenó a su unidad desplegar actividades de protección en torno al teniente coronel Balas, jefe del DIECAN, o Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, y en torno a otro agente, colaborador suyo.

A ambos se les consideró en la UCO objetivo de actividades hostiles derivadas de los manejos de la trama de Leire Díez, hostilidad cuya naturaleza y origen podía ser imprevisible. Por eso, las medidas no solo abarcaron contrainteligencia, sino también la escolta personal. Esas medidas, según recoge el informe policial, supusieron una “limitación de su intimidad personal” para los afectados.

Guardias en peligro

Las “medidas excepcionales de seguridad” se establecieron al comienzo de mayo de 2025, e implicaron el despliegue de “equipos operativos y medios técnicos”, sin que en el informe se detalle qué medios ni cuántos vigilantes tuvieron que ponerse en la tarea.

En sus indagaciones, la UCO llegó al convencimiento de que el teniente coronel Balas era "objetivo prioritario" del grupo que lideraba Leire Díez

La UCO supo entonces que el teniente coronel Balas “pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo”, dice el informe policial. Leire y algunos de sus socios, como Javier Pérez Dolset, supieron de la existencia del jefe de la división económica y anticorrupción de la unidad, y también de su identidad, a raíz de una conversación con el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, exmiembro de la UCO que les había sido presentado por su abogado, Jacobo Teijelo.

Yepes está ahora apartado de funciones e incurso en un expediente disciplinario de la Guardia Civil por desvelar información secreta acerca de la estructura y mandos de la UCO. En aquella reunión, el capitán aseguró a sus interlocutores que en la unidad de investigación económica “no se hace nada sin que Balas diga para adelante”, e incluso apuesta por que será “el próximo jefe de la UCO”.

En esa misma reunión, según la grabación que pudo recoger la UCO, el empresario procesado Javier Pérez Dolset manifiesta: “...nosotros lo que estamos buscando es el eslabón más débil para empezar la palanca por ahí”.

Frases como esa levantaron la alarma en el interior de la unidad. En otra reunión grabada, esta vez con una conversación con el empresario Alejandro Hamlyn hablando fuera del país, “se intenta profundizar y recabar más información” sobre Balas, informa la UCO al juez.

Gente preguntando por ahí

A la UCO llegó además información de que el grupo de Leire estaba tratando de saber más acerca del teniente coronel preguntando a terceros. También supo que Leire alardeaba de cercanía con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González: “Es de mi confianza”, le dijo a Yepes.

La difusión de un perfil personal de un agente policial que trabaja en áreas delicadas como información, policía judicial, lucha contra el crimen organizado o antidisturbios siempre provoca un daño operativo a su unidad, pero también un quebranto de la seguridad personal. El nombre de Antonio Balas empieza a conocerse por el gran público cuando trasciende aquella reunión grabada en audio y vídeo, en la que Leire Díez exige más información sobre él.

En el propio informe policial, emitido el 26 del pasado mes de mayo, sus autores, agentes de la UCO describen parte del daño sufrido por Balas como individuo: “Ha sido mencionado en numerosas ocasiones en medios y redes sociales, lo que le ha causado un impacto personal significativo y potenciales riesgos para su seguridad y la de su entorno”.