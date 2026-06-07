Leire Díez y el expresidente de la SEPI diseñaron una operación para recalificar terrenos del Estado con la intención de venderlos a un empresario con quien se reunieron

Leire Díez, la ‘fontanera’ del PSOE, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, planearon una operación inmobiliaria que contemplaba recalificar suelos públicos propiedad del Estado y procedentes del Ministerio de Defensa o ADIF. El objetivo era aparentemente elaborar un plan de vivienda y vender una parte del suelo a un promotor madrileño con quien se habrían reunido.

Las notas manuscritas de la libreta de Díez y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO describen reuniones y planes de la trama para trasformar terrenos en suelos urbanizables, en una operación en la que entraría también el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como principal financiador, y donde se preveía también la inyección de fondos Next Generation.

En concreto, los documentos hacen referencia a encuentros con Leonardo Sánchez-Heredero, promotor histórico de Madrid, dueño de Inypsa, Parcesa y Grupo Inmobiliario Delta, así como tesorero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), que aparece descrita hasta en tres ocasiones en las libretas intervenidas por la UCO a Díez.

Leire Díez describe a Sánchez-Heredero como la "236º mayor fortuna de España" y relata la buena sintonía que guarda con el exalcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, hermano de Pilar Sánchez Acera, cargo del PSOE madrileño clave en la investigación por la filtración del ex fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de los datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. La fontanera anota que Alcobendas es un “eje de negocio” y que Sánchez-Heredero “se ha entendido muy bien con el alcalde”, para señalar más adelante que esto son “facilidades para la adquisición de terrenos y financiación”.

Reuniones con Fernández y Cerdán

En los mensajes interceptados por la UCO incluidos en el sumario del Caso Leire, a los que ha accedido EL PERIÓDICO, consta que el promotor madrileño y el expresidente de la SEPI acordaron citarse el día 13 de enero de 2025. El empresario estaba ese día en un acto en el madrileño Museo del Ferrocarril donde también estaba el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que anunció una batería de medidas de vivienda. Antes de que esto ocurriese, Sánchez-Heredero escribió a Vicente Fernández para retrasar una reunión acordada entre ambos que debía celebrarse esa misma mañana en la urbanización de lujo de La Moraleja.

Extracto de los mensajes intervenidos por la UCO a Leire Díez y Vicente Fernández en los que se menciona un encuentro con el promotor Leonardo Sánchez-Heredero / Redacción

Ese mensaje fue reenviado por el expresidente del organismo a Díez, según las conversaciones intervenidas por la UCO, que señala que "el mensaje había sido previamente enviado por Sánchez-Heredero Álvarez Leonardo". La exmilitante del PSOE le responde que va "a trasladarle a Santi lo de L.”. La UCO identifica a 'Santi' como a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y a "L." como Sánchez Heredero. Díez le matiza que “tiene que hacerlo a su manera si quiere que salga bien" y añade: "Le conozco y ahora mismo su prioridad es lo de los hidrocarburos por orden del one", detalla Díez, con una referencia -el one- que la UCO interpreta como una referencia al presidente de Gobierno.

La informe de la UCO detalla que un mes más tarde, el 27 de febrero de 2025, intentaron cerrar una reunión entre Cerdán y el promotor madrileño. Ese día, el expresidente de la SEPI le escribió a Leire para pedirle que “se acuerde de darle alternativas para Leonardo por parte de Santi”, refiriéndose a un potencial encuentro entre el empresario y el exnúmero dos del PSOE. A esto, la ‘fontanera’ plantea celebrar la cita en la sede del PSOE. “¿Leonardo no iría a una reunión a Ferraz?”, pregunta, algo que Fernández desestima: “Si Santi va a las oficinas de Leonardo, mejor”.

Dos meses más tarde, el 12 de abril de 2025, Díez volvió a referirse a este asunto en una nueva conversación con Fernández, dejando claro que Cerdán se había interesado por el empresario. "Santi pidió tres líneas de Leonardo; A ver qué te parece esto; Leonardo Sánchez Heredero es el presidente del Grupo Inmobiliario Delta y miembro de ASPRIMA (...)", se puede leer en la conversación mantenida en Signal intervenida por la UCO.

Estos mensajes cuadran con el plan que plasma Díez a lo largo de ocho páginas en un bloc intervenido por la Guardia Civil, donde se detalla tanto el nombre del empresario como las empresas citadas a las que está vinculado. En estas páginas, que estarían escritas a principios de 2025, la fontanera del PSOE expone a través de sus anotaciones un esbozo de un macroproyecto inmobiliario que estaría diseñando el Gobierno, empleando suelos públicos para recalificarlos y construir vivienda.

Recortes de las libretas de Leire Díez en poder de la UCO en los que se menciona que "Leonardo compraría suelo con su dinero" y se involucra al ICO y a Redeia / Redacción

Además de todo lo anterior, en las anotaciones, Leire Díez menciona su predisposición a adquirir suelos: “Leonardo compraría suelos con su dinero”. La ‘fontanera’ hace mención también que todo esto sería “políticamente rentable”. EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con Sánchez-Heredero, que ha descartado hacer comentarios a la información.

La trama habría llegado a proponer el plan a altos cargos del Ministerio de Vivienda. En una agenda intervenida a Díez, aparece una anotación fechada el 16 de marzo de 2025 donde describe que el secretario de Estado de Vivienda , David Lucas, ha "hablado con S.", en referencia a Santos Cerdán. El número dos del ministerio de Isabel Rodríguez, sin embargo, no habría mostrado interés por la operación, según se trasluce de las notas: "No entiende la finalidad política de poder entregar vivienda antes de las elecciones", detalla.

Una operación para recalificar un suelo del Ministerio de Defensa

En las anotaciones, Díez pone negro sobre blanco las ventajas de su plan: "Un único interlocutor, facilidades para la adquisición del terreno y financiación". El único interlocutor sería Sánchez-Heredero, dueño de las empresas mencionadas en sus notas. La financiación, a través del ICO y con fondos Next Generation. Y con las "facilidades" del terreno, Díez parece referirse al planteamiento de reconvertir terrenos del Ministerio de Defensa, Adif o Patrimonio Nacional. "Hay que aprovechar las estructuras estatales ociosas o infrautilizadas", detalla en sus notas.

Así, mencionan la “posibilidad” de hacer una “actuación junto a unos terrenos a la ribera del Duero”, en un "cuartel de Valladolid", pero que no solo sería este inmueble, sino también sus anexos. En la capital de Castilla y León el Ministerio de Defensa tiene los antiguos cuarteles de la Rubia, terrenos que trasferirá al Ministerio de Vivienda para transformar en vivienda. También plantea la posibilidad de "expropiar" para convertir suelo en urbanizado. Entre otros asuntos, se pregunta “de quién es la revalorización de un suelo rústico respecto a la edificación” y anota la posibilidad de crear un “impuesto para quienes retienen solares”.

Recorte de la libreta de Leire Díez en la que la 'fontanera' apunta datos sobre unos terrenos del Ministerio de Defensa en Valladolid / Redacción

“La administración es la casera. Buenas condiciones de financiación a través del ICO. Alquiler de vivienda. Que la administración avale el cobro de las rentas y que dé el mínimo coste. Los fondos entrarían”, detalla Díez a continuación. No es la única vez que menciona al banco público. En otra de las páginas detalla que el ICO se haría cargo de la financiación del "80%-85%". Además, apunta a que "El ICO está por la labor", exhibiendo así sus vínculos.

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El plan consistiría en pagar a empresas constructoras "en especie", puesto que exigiría menos publicidad del proceso. "No requiere información pública porque es una permuta, Podría ser de Defensa", apuntan las notas de la fontanera del PSOE. Además, se fija como objetivo "ayudar a remover obstáculos de la Administración del Estado". En este punto, Díez también fija el secretismo como objetivo: "Discreción por los distintos signos políticos"