Bolaños asegura que la directora de la Guardia Civil "sigue gozando de la confianza del Gobierno"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró este lunes que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, "sigue gozando de la confianza del Gobierno", tras reconocer reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, a quien se investiga por su presunta participación en una trama para desestabilizar procesos judiciales por corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno.

Así se pronunció en una entrevista en RNE, recogida por Servimedia, en la que señaló que la máxima responsable del Instituto Armado ya dio "las explicaciones de lo que sucedió" y "la relación que ella mantenía con alguna de las personas implicadas en esta causa".

De este modo, seguía la línea que la pasada semana marcó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también defendió la "honorabilidad" de González, al tiempo que descartó que él mismo hubiese mentido al señalar que la directora no había mantenido ningún encuentro con Díez.

Mientras, en relación a esta causa que investiga la Audiencia Nacional y otras que afectan tanto al PSOE como al Gobierno, Bolaños evitó en esta ocasión posicionarse en contra y pidió "dejar trabajar a la Justicia". Así, señaló que "la existencia de alguna de las causas" como las que se están conociendo "es la prueba definitiva de que el Estado de derecho en España funciona". Y añadió en este sentido que "los jueces, los fiscales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen su trabajo y lo hacen sin injerencias y sin ningún tipo de intimidación".

Al respecto, el ministro señaló que, si se acredita lo que se está investigando, se trataría de "hechos graves", pero dejó claro que "tiene que ser la Justicia quien lo investigue, acredite y tome las decisiones que correspondan". Un punto este, el de la "gravedad", que repitió en varias ocasiones, incidiendo en que, "con la primera filtración", lo condenaron. E insistió: "No infravaloro la gravedad de los hechos que se están investigando".

Eso sí, denunció la polarización para que se "tape la realidad de nuestro país en materia económica y social". Aquí, señaló que "los tiempos del periodismo, de la actualidad, de la política no son los tiempos de la Justicia", criticando que "el primer día, con la primera noticia, ya condenamos". "Ya tenemos el juicio hecho cuando ni siquiera se ha investigado", destacó.

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Por ello, recordó las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no va a adelantar las elecciones y que "la legislatura se va a agotar hasta el final". Y será en ese momento, añadió, cuando "los españoles tendrán que decidir si quieren un Gobierno que avance en defensa de la paz, de los valores europeos, de los derechos humanos, del crecimiento económico, del reforzamiento del Estado del Bienestar o un Gobierno reaccionario, que pretenda acabar o limitar algunas de las libertades y el Estado del bienestar".