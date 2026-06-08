Leire Díez puso en marcha una operación contra el Tribunal Supremo para "culminar con éxito la amnistía": "Villarejo tiene pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena"

Las maniobras de Leire Díez para desactivar causas judiciales que afectaban al Gobierno y que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional se extendería más allá de las propias causas judiciales, y buscarían también promover los intereses políticos del Ejecutivo, que en marzo de 2024 aprobó la ley de amnistía pactada con Junts para que se beneficiara su líder, el expresident Carles Puigdemont.

Una norma que el Tribunal Supremo rechazó aplicar al dirigente catalán por considerar que la malversación era un delito no amnistiable. Díez consideraba al tribunal "uno de los obstáculos" para "poder culminar con éxito el tema de la amnistía", y con este motivo maniobró para desacreditar al tribunal y obtener información comprometedora, "sobre todo la que afecta a Tribunal Supremo, jueces y fiscales".

Así se desgrana en un documento titulado "Acciones Cataluña.doc", creado por la propia Díez el 27 de abril de 2025, donde plantea su intención en llegar a sendos acuerdos con el excomisario José Manuel Villarejo y el exsecretario de Estado Francisco Martínez, con el objetivo de poder extender su operación de descrédito al Supremo.

"Uno de los obstáculos para poder ser más ágiles para poder culminar con éxito el tema de la amnistía es el Tribunal Supremo. También nosotros lo padecemos", señalaba Díez en sus notas, donde señalaba que "estamos avanzando", asegurando que estaban cerca de que dicho acuerdo con Villarejo y Martínez "se ejecute y nos podamos hacer con la documentación de Villarejo, sobre todo la que afecta a Tribunal Supremo, jueces y fiscales".

La propia Díez especifica en otro archivo la información que querían obtener a través de Villarejo. En un documento titulado "2024-11-19 Incumplimientos.doc", creado seis meses antes, donde la exmilitante socialista fija como objetivo magistrado del Supremo, Manuel Marchena, y otorga especial relevancia a las supuestas "pruebas" que tendría el excomisario contra él. "IMPORTANTE: Villarejo tiene las pruebas que demostrarían la corrupción de Marchena", señala en este nota, sin especificar más allá.

"Operación Cataluña"

La situación vivida en Cataluña durante los años del procés, entre 2011 y 2017, también son empleados como munición por Díez, que en ese mismo documento sobre "Acciones Cataluña" hace referencia a la "Operación Cataluña", el presunto dispositivo policial y parapolicial desplegado durante los gobiernos del Partido Popular para investigar a dirigentes y entornos del independentismo catalán.

En sus notas, Díez llega fijar como "objetivo prioritario" el de continuar los trabajos de la Comisión de investigación sobre la Operación Cataluña que se creó en diciembre de 2023 en el Congreso de los Diputados tras un pacto del PSOE con los partidos independentistas. El objeto de Díez consistía en "elaborar conclusiones y llevarlas a la Fiscalía".

El texto también anticipa una denuncia por parte de varias personas consideradas víctimas de la Operación Cataluña, entre ellas el expresidente del Barcelona CF, Sandro Rosell, y miembros de las familias Sumarroca y Cierco -propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA)-. Una denuncia en la que la propia Díez colaboraba activamente, asegurando que "estamos trabajando para que vaya a buen fin".

A lo largo del sumario también figuran dos figuras destacadas del ámbito catalán, como son el propio Rosell, con el que Leire Díez mantiene contacto y reuniones, en los que busca información comprometedora sobre la investigación que pesó sobre él y al que da cuenta de reuniones mantenidas en la Fiscalía General del Estado. Díez también había propuesto un acuerdo entre Villarejo -"boinas"- y la Fiscalía a cambio de que facilitara documentos al respecto.

La vía Boye para desactivar el caso hidrocarburos

La segunda figura está vinculada al independentismo catalán y es Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, con quien Díez se reunió en enero de 2025 y con quien mantuvo conversaciones. El interés de Díez en Boye se basaba en que el letrado defendía que había sido víctima de un "sistema de escuchas 'ilegal'" que podría ser manipulable. Una tesis que Díez quería emplear para desactivar el caso hidrocarburos.

Noticias relacionadas

Es lo que detalla el acta del agente de la guardia civil Rubén Villalba, donde da cuenta de una reunión mantenida con Díez. En esa cita, según Villalba, hablaron "de la operación de Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont por el sistema de escuchas utilizado en dicha operación por CNP -Cuerpo Nacional de Policía-, que es manipulable, según Leire". Según relata el agente, a juicio de Díez esta circunstancia "echaría por tierra las causas judiciales".