El PP se prepara para Voxear y María Jesús Montero ama la idea de hacer a Josele candidato en Málaga

A María Jesús Montero se le ha reprochado su silencio durante dos semanas, hasta que el pasado martes apareció. La verdad es que después de la intensidad de la precampaña, sus múltiples cargos que atender, la campaña en sí y el batacazo morrocotudo, lo que más merecía era un descanso. El reproche estriba ¿en que se haya parado a pensar y reflexionar, en que haya descansado? Veremos si a partir de ahora se produce la espantá o se rearma como jefa de la oposición, senadora por designación autonómica y, ojo, vicesecretaria del PSOE nacional. También estuvo muchos días en silencio tras las elecciones Juanma Moreno, en parte por lógico descanso, no hay que abandonar la sana costumbre de cargar pilas haciendo una escapadita con la familia, y en parte como estrategia para no simular ansiedad y pasársela a Vox.

Visto lo visto en Castilla y León, vicepresidencia y tres consejerías, que entre otras competencias le permitirá gestionar Turismo, Cultura, Deporte o Agricultura, el menú petitorio de Vox está claro y van a vender su apoyo (cuantos menos escaños ultras necesita el PP, más caro valen) a precio de oro. Respecto a esta negociación, Vox-PP en Andalucía, la primicia de que el baile comenzaba se la disputaron el mismo día Pablo Montesinos, que lo anunció en el programa de TVE de Silvia Intxaurrondo y Elías Bendodo, un rato antes, en Canal Sur Radio entrevistado por Juan Carlos Vélez. Bendodo irrumpió y resaltó que la negociación sería en clave andaluza: Feijóo, que bastante tienes tú con lo que tienes en los madriles. A algunos les resultó raro que fuera Bendodo el que anunciara que las negociaciones serían así o asao, otros lo ven lógico por ser vicesecretario nacional, andaluz y conocedor de la política andaluza. Ni que decir tiene que todo este clima político andaluz se ha visto enrarecido por la triste noticia de la prematura muerte del consejero Gómez Villamandos. Un mazazo. Una buena persona que suscitaba el general consenso de ser una persona trabajadora, dialogante y, procediendo de lo académico, con mucho que aportar a la política.

Volviendo a los socialistas, hay que anotar que el comité federal del 27 de junio será crucial. En los cenáculos políticos madrileños no se descarta una remodelación del Gobierno en torno a esa fecha. De ese comité saldrá el calendario para las municipales. Sí, no hemos salido de una y ya nos metemos en otra. El PSOE-A, y Ferraz, quieren que los cabeza de lista estén designados pronto. Que les dé tiempo a zascandilear o foguearse o darse a conocer, según cada caso, en su condición de candidatos. María Jesús Montero quiere para Málaga a Josele Aguilar, secretario provincial y recién elegido parlamentario andaluz. Madrid también lo ve con buenos ojos, lo ve como la candidatura mejor y más realista. Con el lío que tienen en otras provincias, como Sevilla, está la cosa para poner pegas en un sitio donde hay un buen candidatable y además con ganas de serlo. Otro nombre sobre la mesa no hay.

María Jesús Montero y Josele Aguilar en esta pasada Semana Santa en Málaga. / L. O.

En la rueda de prensa de esta semana para presentar a Mariano Ruiz Araujo como nuevo portavoz municipal del PSOE en Málaga capital, que viene con ganas y empuje y puede realizar un gran trabajo, ya el propio speech que soltó Aguilar con las ideas y ambiciones de los socialistas para Málaga, sonaba a discurso de candidato más que de Pope o Papa, aunque bien es cierto que estaba allí para bendecir. Con concejales socialistas presentes, unos con cara de amargura y otros de euforia. Unos contentos con el cambio y otros temiendo más al concepto renovación (vaya si lo habrá) que a una vara verde. Presente también Lorena Doña, que entra a la corporación al correr la lista. Ya fue concejala. Doña pertenece a la agrupación socialista Palma-Palmilla donde hace tiempo un grupo de «pijos» (el copyright es de un joven militante) de la agrupación de El Palo han desembarcado con el interés, obviamente no de trabajar para solucionar los muchos problemas de ese distrito, que hasta mentalmente les queda muy alejado, si no más bien para dotarse de un poder orgánico en el partido; controlar una agrupación. Es el juego. El actual secretario general de esa agrupación, Palma Palmilla, es Ignacio López, diputado al Congreso, con mucho pedigrí paleño y que al ser jefe de esa agrupación solicitaría/exigiría, está apretaíta la cosa, ir en las listas municipales.

En Sevilla la cosa no está clara decíamos, aunque el que se lo ha venido currando es Antonio Muñoz, exalcalde.

Noticias relacionadas

En nuestra provincia, podría haber primarias en Torremolinos, Vélez y Fuengirola y en el resto pocas sorpresas: o el alcalde, especie escasa, o el jefe de la oposición. Atentos.