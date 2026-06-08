Corrupción
Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso por las causas judiciales próximas al PSOE y la imputación de Zapatero
El jefe de Ejecutivo acudirá tras conocer lo declarado por el expresidente Zapatero ante el juez el 17 y 18 de junio
Su mujer, Begoña Gómez, está citada por el juez Peinado el 15 de junio a las seis de la tarde a una “audiencia preliminar” en el juzgado
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo 24 de junio para dar cuentas sobre las últimas informaciones relativas a los presuntos casos de corrupción en el PSOE. Es la fecha que se ha fijado este lunes en la Junta de Portavoces tras la solicitud de comparecencia que registró el jefe del Ejecutivo hace más de una semana. Casi de forma simultánea a su petición, registraron otra solicitud de comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís y Sumar amagó con hacerlo si no lo hacía a petición propia.
Pidió dar explicaciones en la Cámara Baja tras conocerse el supuesto pago a Leire Díez por parte del partido y la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra y la presencia de la UCO tanto en Ferraz - sede federal del PSOE- como en el despacho del expresidente socialista. Pero no solo lo hará por estos casos, porque el presidente ha revestido su comparecencia para, además, dar cuenta del último Consejo Europeo.
Sánchez gana tiempo al usar también la comparecencia para exponer las discusiones y conclusiones de la cumbre europea - en Bruselas los días 18 y 19 de junio- y esperar a que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acuda como investigado - 17 y 18 de junio- ante el juez José Luis Calama.
Precisamente, su mujer, Begoña Gómez, está citada por el juez Juan Carlos Peinado el 15 de junio a las seis de la tarde a una “audiencia preliminar” en el juzgado, con la obligación de presentarse, y que la sitúa al borde del banquillo.
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