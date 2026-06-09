Gobierno Castilla y León
Alfonso Fernández Mañueco, investido presidente de Castilla y León: “Esto es el inicio de una gran amistad”
El popular ha contado con el apoyo de los 33 procuradores de su partido y de los 14 de Vox, mientras que PSOE, UPL, Por Ávila y Soria Ya han votado en contra
Verónica de Castro
El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido investido presidente de la comunidad por las Cortes gracias al apoyo de los 33 procuradores que su partido consiguió en las elecciones del pasado 15 de marzo y de los 14 que logró Vox.
“Este es el inicio de una gran amistad”, aseguraba en su última intervención Mañueco justo antes de que se iniciaran las votaciones, que se han realizado en voz alta y que han comenzado (por sorteo) con el “No” del procurador socialista Sergio Iglesias. El resto de partidos con representación en el Hemiciclo, PSOE, UPL, Por Ávila y Soria Ya (un total de 35 procuradores); han votado en contra.
De esta manera, y gracias al acuerdo de gobernabilidad alcanzo con el partido liderado por Santiago Abascal, Mañueco ha conseguido 47 votos, cinco por encima de los 42 que marca el umbral de la mayoría absoluta. Tras el voto de todos los procuradores, Mañueco ha recibido el aplauso de su grupo parlamentario y del de Vox.
La votación ha comenzado cerca de 20.30 horas, media hora más tarde de lo previsto, y después de una intensa jornada que comenzaba a las 12.00 horas con la intervención del presidenciable para exponer su programa, y que continuaba desde las 16.00 horas con el debate y la intervención de los portavoces de los grupos.
Mañueco jurará su cargo este jueves, 11 de junio, en el Parlamento autonómico. Acto al que está previsto que asistan, entre otras autoridades, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; mientras que no se prevé de momento la presencia ni del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni del presidente de Vox, Santiago Abascal.
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