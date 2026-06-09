Caso David Sánchez: un mediático juicio de 8 días a la espera de sentencia

Once investigados, ocho defensas, siete acusaciones populares, una fiscal, 42 testigos y peritos, 160 periodistas, cámaras y fotógrafos acreditados, decenas de policías y guardias civiles, tres magistrados, un elevado número de funcionarios de la Administración de Justicia, dos puertas de acceso y ocho intensas sesiones -algunas maratonianas- repartidas en dos semanas. Son algunas de las cifras que deja tras de sí el juicio por el conocido como caso David Sánchez, que este martes ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz.

"Tendremos que hacer comida de empresa, ¿no?", decía un policía nacional a una periodista al término de la última jornada. Era una broma, pero refleja bien la ingente cantidad de horas compartidas a lo largo de los días que se ha prolongado el juicio más mediático de los que ha acogido el edificio de la avenida de Colón.

Salvo excepciones y siempre por la insistencia de la prensa, solo algún abogado de la defensa ha hecho declaraciones públicas de manera muy puntual, el resto solo ha hablado en corrillos con la prensa. Han preferido guardar silencio. Alguno ya lo advirtió antes de que comenzara el juicio: lo único importante para ellos es lo que se dijera en la Sala, fuera se corría el riesgo de ‘contaminar’ el procedimiento.

Pedro del Pino, Raúl Montano y Juan José Torres, abogados de la defensa, este martes. / Jesus G. Hinchado

Ese temor no lo tenían las acusaciones populares. La mayoría de los letrados han comparecido puntualmente antes y después de cada sesión. Unas veces a petición de los periodistas que los aguardaban frente a la Audiencia -en la zona acotada para los medios de comunicación- y otras, porque ellos mismos convocaban. La mayoría de investigados y sus letrados han accedido a la Audiencia por la puerta trasera, por la que también salían en los descansos para comer, a excepción de David Sánchez, quien ha preferido permanecer en el inmueble, donde su abogado le ha llevado la comida. Tampoco han querido hablar, ni siquiera una vez que el juicio ha quedado visto para sentencia. Lo que tenían que decir lo han dicho ante el tribunal. Esa era la máxima a seguir.

Según han ido pasando los días, el clima se ha ido relajando en la Sala. Los encontronazos del presidente, José Antonio Patrocinio, con algunos de los letrados de la defensa han ido a menos y entre estos últimos y las acusaciones populares -pese a las tesis diametralmente opuestas de unas y otras- se ha mantenido una aparente ‘entente cordiale’.

Chispas

Solo saltaron chispas el pasado jueves por la tarde, tras la declaración de los investigados. En el trámite de conclusiones, las acusaciones populares -salvo Manos Limpias, cuya denuncia fue el origen de esta causa-, modificaron sus escritos para -después de que el tribunal diera por prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal con respecto a David Sánchez y excluyera a Gallardo del relativo a la creación y adjudicación de la plaza del asesor de Moncloa Luis Carrero- elevar las penas de prisión para ambos por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Desde ese momento, el hermano del presidente del Gobierno y el expresidente de la Diputación de Badajoz se enfrentan a 6 y 4 años de prisión, respectivamente.

En la bancada de las defensas se alborotaron y el tono se elevó: alegaron indefensión, mala fe procesal e incluso se dijo que lo sucedido era insólito. El tribunal no lo consideró así: no se habían modificado hechos sustanciales y el procedimiento debía proseguir.

Ahora son los magistrados los que deben dirimir sobre su culpabilidad o no. No se avanza cuándo podría estar la sentencia (el ponente será Emilio Serrano). Unos apuestan que antes de agosto-inhábil judicialmente hablando-, pero otros creen que incluso podría ser después del verano.

Habrá un fallo, pero este mediático proceso judicial que arrancó hace dos años no acaba aquí. Decida lo que decida el tribunal se augura un largo camino judicial de recursos a instancias superiores.