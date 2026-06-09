Felipe VI revive el asesinato de Miguel Ángel Blanco en un documental de Netflix: "Siento la misma tristeza y la misma indignación"

"Todos nos acordamos de dónde estábamos, qué hacíamos, qué sentíamos. Pienso en aquello y me entra la misma tristeza y la misma indignación". Son palabras de Felipe VI en el documental sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco que Netflix va a estrenar el próximo mes de julio, cuando se cumplan 29 años de su muerte a manos de la banda terrorista ETA, los mismos años que tenía el joven cuando falleció.

La película, dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López, se centra en las 48 horas en las que Blanco estuvo secuestrado y los etarras mantuvieron el chantaje al Gobierno central, presidido por José María Aznar (PP): si el Ejecutivo no trasladaba a todos los presos terroristas de la banda a cárceles del País Vasco, el concejal sería asesinado. "Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo" aporta una treintena de testimonios, desde los políticos que lo vivieron en primera línea y tuvieron que tomar decisiones trascendentales, como Aznar, a los amigos y a familiares del joven.

El jefe de Estado, como Príncipe de Asturias, fue al funeral del joven en Ermua (Vizcaya), donde pudo vivir de cerca el dolor que arrasó el municipio vizcaíno, una angustia que impactó de lleno en la sociedad española.

Los días en los que se mantuvo el chantaje, el día del asesinato y también las jornadas posteriores, los ciudadanos salieron de forma espontánea a las calles en centenares de manifestaciones por todo el país contra el grupo terrorista. "¡Vascos, sí; ETA, no!". "Miguel Ángel soy yo", gritaban. En el País Vasco, esas protestas se dirigieron también a las sedes de Herri Batasuna, el brazo político de ETA, y a las 'herriko tabernas', sedes de la izquierda aberzale. Nació el 'espíritu de Ermua', una rebelión cívica contra los terroristas que había empezado un año antes, con los asesinatos del político socialista vasco Fernando Múgica y el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, y que eclosionó con Miguel Ángel Blanco.

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El rey Felipe VI, en julio de 2022, durante su intervención en la conmemoración del 25º aniversario del secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. / Javier Etxezarreta / EFE

Según ha informado Netflix en una nota de prensa, por primera vez el documental recoge el testimonio de "personas que llevaron a cabo intentos activos para detener el asesinato de Miguel Ángel Blanco y salvarle la vida contactando con miembros de la banda", como en el caso de la abogada María José Gurrutxaga y el político nacionalista Patxi Zabaleta. "Aunque hasta ahora se había hablado de la posibilidad de que estos intentos hubieran existido, nunca sus protagonistas lo habían contado abiertamente ni habían sido confirmados por fuentes oficiales", dice la plataforma en su anuncio.