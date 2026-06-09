Badajoz
El juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo quedará visto para sentencia
El tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio, otorgará a los acusados el derecho a la última palabra, poniendo fin así a un juicio que ha durado siete días
EFE
El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz quedará este martes visto para sentencia con la presentación de los informes de las defensas de los dos últimos acusados.
En concreto, la sala de la Audiencia de Badajoz escuchará a los abogados del diputado provincial Ricardo Cabezas y de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y al que le fue adjudicada la plaza de 'jefe de actividades transfronterizas'.
Posteriormente, el tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio, otorgará a los acusados el derecho a la última palabra, poniendo fin así a un juicio que ha durado siete días.
A lo largo de estas jornadas han declarados los once acusados y más de 40 testigos, a lo que se suman las intervenciones de las siete acusaciones populares y de los letrados de los procesados, así como del Ministerio Fiscal.
Sesiones en las que las acusaciones populares han elevado sus peticiones de hasta seis años de prisión para David Sánchez, cuatro años para Gallardo y dos para Carrero, como principales acusados, mientras que las defensas han pedido la libre absolución para los once acusados.
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