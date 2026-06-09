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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

José Manuel Villarejo, excomisario, a la salida de la Audiencia Nacional.

José Manuel Villarejo, excomisario, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

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Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' inicia una nueva semana, tras jornadas pasadas en las que comparecieron acusados como el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su 'número dos' Paco Martínez.

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