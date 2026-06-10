El Gobierno esquiva el veto del PP y encarrila con sus socios la aprobación del tratado de Amistad con Francia

Españoles y franceses están cada vez más cerca de ser amigos oficialmente. El Gobierno ha logrado este miércoles los votos necesarios de sus socios para encarrilar la aprobación del tratado que firmaron Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en 2023 para sellar la amistad entre ambos países. El Ejecutivo ha logrado vencer las reticencias de dos de sus aliados, Junts y Podemos, con una nueva interpretación del artículo que permitía que, cada tres meses y de manera alternativa, un ministro de uno de los países fuera invitado a las reuniones del Consejo de Ministros de la otra nación. El Partido Popular, junto a Vox, se ha opuesto nuevamente, manteniendo sus dudas sobre la constitucionalidad de este apartado.

Tras muchos vaivenes, el tratado fue rechazado por el pleno del Congreso hace más de un año, con el 'no' del PP y la abstención de Junts y Podemos. El escollo fue esa presencia de un ministro francés en las reuniones del Consejo de Ministros español. Los populares alegaron que la Constitución limita la participación de extranjeros en los asuntos públicos del país. Sin embargo, en abril de este año, se produjo un intercambio de cartas entre los ministros de Exteriores de ambos países, José Manuel Albares y Jean-Noël Barrot, para matizar el problemático asunto.

El diputado socialista Pepe Mercadal ha explicado en la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso que se ha pactado una nueva interpretación del artículo, la cual establece que "esa invitación, cuando tenga lugar, se producirá para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado". Es decir, en una reunión convocada 'ad hoc' y en la que no se tratarán asuntos internos. Esta aclaración ha servido para que Podemos y Junts hayan modificado el sentido del voto en la comisión, con lo que el Gobierno ha logrado todos los apoyos del bloque de la investidura y se garantiza la aprobación del texto cuando llegue a pleno para su debate.

Los argumentos contrarios

En los últimos días, el Gobierno francés también elevaba la presión para lograr el 'sí' al acuerdo. "Es un tema que trasciende los cambios de gobiernos que pueden suceder y por eso espero que partidos españoles tradicionales entiendan la importancia que esto tiene para Francia", dijo la pasada semana la ministra delegada encargada de la Francofonía y de los Franceses en el Extranjero, Éléonore Caroit.

Sin embargo, ni la aclaración del Gobierno ni la presión francesa ha logrado convencer al PP, que se mantiene en su negativa a apoyar el acuerdo. "Vamos a mantener la misma postura porque es el mismo convenio, seguimos manteniendo las mismas dudas sobre su constitucionalidad", ha defendido el diputado popular Ricardo Tarno que ha criticado que la interpretación pactada no se haya integrado en el texto del tratado con una adenda. De haberse hecho así, ha dicho, podrían haber modificado el sentido de su voto. Tarno, además, ha recalcado que mantienen la duda de que el acuerdo cumpla la Constitución española.

Los populares argumentan que los artículos 13 y 23 de la Constitución limitan la participación de extranjeros en los asuntos públicos del país, así como en el acceso "en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos", aunque ninguno de estos preceptos establece una clara prohibición de que personas extranjeras puedan asistir a las reuniones del Consejo de Ministro. Sí lo hacía la Ley del Gobierno, que recogía que solo podrían acudir, además de los ministros, "los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos", pero el se aprobó una modificación en 2023 para eliminar este requisito.

Próximos pasos

Aunque ahora ya exista la mayoría suficiente para que el tratado sea ratificado por el Congreso, el camino aún puede complicarse. En febrero de 2025, cuando se tramitó el texto por primera vez, el PP elevó una consulta al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre si este era contrario a la Carta Magna. No obstante, tras el rechazo del Congreso, el TC dio por concluida esta consulta. Está por ver si el PP vuelve a activar este mecanismo y la suspensión de la tramitación a la espera de una respuesta.