El juez del 'caso Koldo' cita como investigado a un guardia civil destinado en Transportes en la etapa de Ábalos

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' ha citado a declarar como investigado el próximo 8 de julio a José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil que estuvo destinado en el Ministerio de Transportes cuando era ministro José Luis Ábalos.

Así lo ha acordado el juez Ismael Moreno en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press. Fuentes del caso han indicado que Rodríguez ya no está en ese destino y que pasó a la reserva.

Los investigadores pusieron el foco en Rodríguez como "subteniente de la Guardia Civil con destino en el Ministerio de Transportes" y por su "relación con Koldo García", el exasesor de Ábalos.

En el juicio del Tribunal Supremo contra Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compara de mascarillas, el agente reconoció como testigo que el exasesor le presentó en una ocasión al presunto conseguidor.

Rodríguez expresó su sorpresa por el hecho de que el empresario pudiera aparcar en la zona de autoridades y acceder al Ministerio de Transportes.

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"Yo, que trabajaba allí, no podía estacionar en el estacionamiento de autoridades. Sin embargo, el señor Víctor Gonzalo de Aldama, sí. Para mí es el único caso que conozco que, no perteneciendo al Ministerio, sí tenía acceso al Ministerio", dijo. "Subía y entraba sin pedir permiso a nadie", apostilló.