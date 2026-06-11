Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaTiempo Comunitat ValencianaJorge BellverWhatsapp MazónBulevar García LorcaHuelga metrovalencia hoyJosé Luis Sastre
instagramlinkedin

CASO LEIRE DÍEZ

El juez Zamarriego pregunta a la Fiscalía si cita a declarar como testigo a Salvador Illa en el caso Leire Díez

Los socialistas catalanes niegan haber mantenido relaciones contractuales con empresas de la trama de la "fontanera"

El president de la Generalitat, Salvador Illa

El president de la Generalitat, Salvador Illa / Lorena Sopêna - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ana Cabanillas

MADRID

El titular de la Plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Arturo Zamarriego, ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que dé su opinión sobre si debe declarar como testigo en el caso Leire Díez el president Salvador Illa, tal y como ha reclamado Vox, que ejerce la acusación popular en este procedimiento. Así consta en una providencia, de 10 de junio, en la que el instructor también anuncia que decidirá si acepta la ampliación de querella que interpuso la asociación Hazteoír.org contra el PSOE.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclamó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que indague en la relación comercial que mantuvo la mercantil Grupo IKI con el PSOE y el PSC a lo largo del citado mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago. En un auto, el instructor acordó solicitar a la Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) que elabore un informe que contenga información de los movimientos bancarios del PSOE durante los ejercicios de 2024 y 2025, el periodo que coincide con la actividad de la supuesta 'fontanera' Leire Díez. Sin embargo, rechazó acordar lo mismo para el PSC respecto a la empresa Iki Group Communications.

Noticias relacionadas y más

En este sentido, los socialistas catalanes aseguran que, "al menos desde 2012, desde que hay registros, el PSC no ha mantenido ni mantiene ninguna relación contractual con la empresa Iki Group Communications" y que "es rotundamente falso que se haya contratado con la empresa 'Crónica Libre', tal y como hemos comunicado a la autoridad judicial".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
  2. Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
  3. Es imposible para un turista extranjero utilizar el autobús metropolitano a València
  4. La Guardia Civil busca en el Ayuntamiento de València información sobre la protectora Modepran y su gestión del refugio de Benimàmet
  5. Retiran la histórica pasarela de Amparo Iturbi sobre las vías del tren
  6. Educación prioriza el fin de los barracones, que la mitad de nuevos docentes sean para alumnado extra y mejores condiciones laborales
  7. Mazón, a los consellers la mañana de la dana: 'Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente
  8. València ultima el nuevo bulevar García Lorca y entierra el proyecto de Corredor Verde

Del homenaje a una sala mítica al show más 'traicionero' de Estirando el Chicle: qué hacer en València del 12 al 18 de junio

Del homenaje a una sala mítica al show más 'traicionero' de Estirando el Chicle: qué hacer en València del 12 al 18 de junio

Cuatro menores de Picassent se enfrentan a una multa de hasta 20.000 euros por defecar y orinar en la piscina

Cuatro menores de Picassent se enfrentan a una multa de hasta 20.000 euros por defecar y orinar en la piscina

Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe tener a perros viviendo en terrazas con multas de hasta 200.000 euros

Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe tener a perros viviendo en terrazas con multas de hasta 200.000 euros

La memoria del Padre Jaime sigue presente en el Port de Sagunt gracias a una nueva página web

La memoria del Padre Jaime sigue presente en el Port de Sagunt gracias a una nueva página web

Nueva muestra de fidelidad: Gandia acoge una nueva edición de la Basket Summer Cup con más de 1.600 jugadores y un gran impacto turístico

Nueva muestra de fidelidad: Gandia acoge una nueva edición de la Basket Summer Cup con más de 1.600 jugadores y un gran impacto turístico
Tracking Pixel Contents