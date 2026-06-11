El PP renuncia a llamar a las hijas de Zapatero al Senado pese a haber pedido su imputación

El Partido Popular (PP) sigue midiendo con cautela cada paso a dar ante la cascada de escándalos de corrupción que salpica al PSOE y al Gobierno, desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, quien la semana que viene comparece por primera vez ante el juez José Luis Calama, hasta el caso de Leire Díez, pasando por el juicio del caso mascarillas, del que pronto podría haber sentencia. La tesis que impera en Génova es clara: lo primero es tener paciencia ante un calendario jurídico, el que tienen por delante los socialistas, dantesco,;lo segundo "paciencia", y lo tercero, "más paciencia". Singularmente cuando se mira el alto voltaje que la semana que viene puede experimentar la vida pública española, terminado ya definitivamente el viaje a España del Papa León XIV, que culminará este fin de semana en Canarias tras haber recalado el Pontífice en Madrid y Barcelona.

Además de la citada comparecencia de Zapatero en la Audiencia Nacional, y de las eventuales medidas cautelares que se puedan adoptar contra el ex presidente del Gobierno, el lunes Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, tendrá que presentarse en los juzgados madrileños de la Plaza de Castilla, donde se le podría comunicar la apertura de juicio oral; el martes la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tendrá que comparecer en la comisión de Interior del Senado para dar explicaciones de sus encuentros con Leire Díez, la conocida como 'fontanera' de Ferraz, que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, llegó a negar; y cualquiera de esos días no sería imposible que se diera a conocer la sentencia del caso mascarillas, que podría conllevar una condena a todo un exministro, el que fuera titular de Transportes, José Luis Ábalos. "Les va a quedar un bonito álbum de Instagram", se escucha estos días con sarcasmo en la sala de máquinas de Génova.

Ante esta coyuntura, el núcleo duro del PP se reafirma en que conviene no precipitar los acontecimientos. Algo que vale para la mayor, la posibilidad de una moción de censura que ni Feijóo ni ninguno de sus portavoces descarta pero cuya posibilidad enfrían por la previsible falta de apoyo de Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), como para cuestiones de menor envergadura. Los populares, de hecho, y a día de hoy, ni siquiera reclaman la dimisión de Sánchez, sino únicamente la disolución de las Cortes para la convocatoria anticipada de las próximas elecciones generales.

Sin el escarnio del Senado

Feijóo, además, cuida los pasos a dar dentro de su ofensiva política contra el Ejecutivo, y singularmente en lo que afecta a los entornos familiares tanto de Sánchez como de Zapatero. Por eso en la comisión de investigación en el Senado sobre los casos de corrupción del PSOE, por donde han desfilado desde el presidente del Gobierno y el expresidente hasta Ábalos y Santos Cerdán, pasando Leire Díez u otros, incluido el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, Vicente Fernández, no ha sido citada nunca Begoña Gómez.

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Y ahora, en coherencia, tampoco se citará a las hijas de Zapatero, responsables de la empresa What The Fav, registrada en su día por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (el mismo día que entraron en Ferraz y en el despacho del expresidente) y que el juez Calama sitúa como parte del entramado delictivo que presuntamente habría liderado Zapatero. Se trata de una decisión de Feijóo inamovible, y que pretende separar el ámbito familiar de la ofensiva política que el PP lleva a cabo como primera fuerza de la oposición, que incluye también una pata jurídica. Y dentro de ella, las acusaciones populares que coordinan los populares en el caso del rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, por el que Zapatero habría cobrado mordidas, ya han pedido la imputación de sus dos hijas. Lo que no empece para que se les ahorre el escarnio público que siempre puede suponer para una persona la comparecencia en una comisión de investigación, donde no es obligatorio hablar, pero sí hacer acto de presencia.