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Condenado por el Supremo

El Supremo informa en contra de que el Gobierno indulte al ex fiscal general Álvaro García Ortiz

La Fiscalía apoya un perdón parcial porque la condena tuvo consecuencias "intensas y desproporcionadas"

Archivo - El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en una foto de archivo.

Archivo - El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en una foto de archivo. / Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

La Sala del Tribunal Supremo que condenó al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por delito de revelación de datos reservados ha emitido informe desfavorable a la concesión del indulto solicitado para él por varios ciudadanos, al no advertir razones de justicia, equidad o utilidad pública que permitan dar fundamento a la petición.

Este posicionamiento, que no obliga al Gobierno a la hora de conceder o no la medida de gracia, se suma al emitido a principios de mayo por la Fiscalía, favorable a un perdón de carácter parcial de la condena a dos años de inhabilitación que se le impuso por un delito de revelación de datos reservados sobre una investigación por presunto fraude a Hacienda del empresario Alberto Rodríguez Amador, pareja de la presidenta madrileña.

En su informe, conocido este jueves, el tribunal destaca que “los hechos fueron graves, han producido una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad”. Pese a no ser vinculante, el dictamen emitido por el tribunal sentenciador tiene especial peso a la hora de valorar la concesión de la medida de gracia al exfiscal general.

Añade que “la contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia”. Así, insiste en la sustancial falta de contenido del indulto que se solicita, y que ha sido solicitado por varios particulares, uno de ellos un fiscal jubilado.

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“Se indultan las penas; no el delito. Y no se indultan las penas ya cumplidas sino solo las que están en ejecución (art. 4 de la Ley de Indulto). En el caso solo pende de ejecución la pena impuesta de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado”, concreta el informe emitido. Por todo ello, y por mayoría, la Sala resuelve informar desfavorablemente la petición de indulto y envía su dictamen a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, a fin de que sea remitido al Ministerio de Justicia a los efectos oportunos.

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