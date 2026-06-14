Feijóo pide al PP no desviar el foco del "carrusel" judicial de Sánchez y Zapatero para retratarles como "la mafia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere que los cargos de su partido mantengan la "tranquilidad" y no desvíen "el foco" del "carrusel judicial por la corrupción" que, según los 'populares', cerca al Gobierno de Pedro Sánchez. Según fuentes de este partido, a la "lista de delitos" se suma ahora el de presunto contrabando por las joyas halladas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "¡Cómo que no son la mafia!", exclaman.

En 'Génova' advierten de que "cada semana aparecen nuevos delitos, nuevas imputaciones y nuevas causas", aludiendo expresamente a la pieza separada que el juez José Luis Calama ha abierto dentro del 'caso Plus Ultra' contra Zapatero por presuntos delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas de su despacho --cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar por 1,3 millones de euros--, al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

El equipo de Feijóo recuerda que Zapatero, al que se llegó a presentar en sus inicios como "Bambi", "está más cerca de ser un delincuente común que un presidente honorable". Y resaltan que los delitos que están conociendo confirman que "llegaron al Gobierno a robar" y que "son la mafia", un término que también emplea Vox para referirse al Ejecutivo de Sánchez.

"Umbrales que nunca se habían traspasado"

Según el PP, "nunca" se había imputado a un expresidente pero tampoco "nunca" se había condenado a un fiscal general del Estado ni se había investigado a la mujer del jefe del Ejecutivo. "Son umbrales que nunca se habían traspasado", aseguran fuentes del partido a Europa Press.

Además, critican que el argumentario del Gobierno consista en acusar a los jueces de "prevaricar". "Pero ¿cuál de ellos? ¿Los de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, del juzgado de Badajoz o del de Madrid?", preguntan en 'Génova'.

Así, el PP afirma que son muchos los jueces que investigan diferentes casos que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. "¿Qué juez fue el que metió joyas de origen árabe en la caja fuerte de Zapatero? ¿Qué juez ordenaba a Ábalos meter sobrinas en un piso y pagar con fondos públicos?", preguntan en el equipo de Feijóo.

En el PP creen que el PSOE puede acabar imputado

El PP de Feijóo no quiere desviar la atención del "viacrucis" judicial que espera esta semana a Sánchez, que arranca el lunes con la audiencia preliminar a su esposa Begoña Gómez y sigue al día siguiente con la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por sus contactos con la exmilitante del PSOE Leire Díez en el marco de la investigación que en 'Génova' han bautizado como "comando de las cloacas".

El miércoles y jueves le tocará el turno a Zapatero con su comparecencia ante el juez del 'caso Plus Ultra'. También podría conocerse en breve la sentencia del 'caso de las mascarillas' tras el juicio al exministro José Luis Ábalos, añaden fuentes del PP, que ya vaticinan además que el PSOE pueda acabar imputado como persona jurídica al hilo de informaciones que se están conociendo en el llamado 'caso Leire'.

"No queremos foco ni tenemos necesidad de protagonismo mediático. Todo el foco para ellos", proclaman en el cuartel general de los 'populares', donde repiten que lo que buscan es que el Gobierno y el PSOE "se cuezan en sus autos".

Los 'populares' mantienen además su estrategia de "amplificar el desgaste" y extenderlo a los socios del PSOE, a los que seguirán preguntando si su línea roja sigue siendo la financiación irregular del PSOE y no lo son "los delitos de organización criminal" o "contrabando", indican las mismas fuentes, que critican además que Pedro Sánchez siga sin convocar elecciones generales "como si esto fuera a mejorar".

Situar a Sánchez como "eje de todas las tramas"

El PP ha abierto una campaña para identificar a Pedro Sánchez con 'P.S', siglas que aparecen en la agenda de Leire Díez, denominada 'fontanera del PSOE' y dejar claro que el presidente del Gobierno "lo sabía todo", aseguran fuentes de la formación.

"No son casos aislados en el PSOE, todos confluyen y tienen algo en común: están conectados por Sánchez. P.S. es el eje de todas las tramas", en palabras del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

Ese es otro de los mensajes que repetirán los alfiles de Feijóo en las próximas semanas mientras que el presidente del PP se centrará en potenciar su perfil presidenciable y reiterar su mensaje de "decencia" y "elecciones".

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