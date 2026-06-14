Sánchez modula el choque con el Poder Judicial ante la 'semana horribilis' en los tribunales previa a su cita en el Congreso

El Gobierno y el PSOE afrontarán esta semana una nueva descarga de la tormenta judicial que los cerca, con diversos hitos en los tribunales, como la citación de Begoña Gómez antes de sentarse en el banquillo, la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez o la comparecencia en el Senado de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por el caso Leire Díez. Aunque en Moncloa siguen poniendo en duda la “sincronización” de todos estos frentes, han modulado el choque con el Poder Judicial tras los reproches del CGPJ y las principales asociaciones de jueces y fiscales. De contraatacar con la acusación generalizada de lawfare o guerra sucia judicial se ha pasado a contener los mensajes y a decir que ahora “es el tiempo de la justicia”, además de orientar las críticas hacia el PP por una “campaña de desprestigio” basada en exageraciones que no se corresponderían con los hechos reales. Una “oposición marrullera”, en palabras del presidente del Gobierno.

El principal argumento de defensa ante las revelaciones del caso Leire Díez para boicotear las causas judiciales abiertas contra el PSOE es que la exmilitante habría “engañado” al partido actuando por su cuenta. De ahí que los servicios jurídicos estudien acciones legales en defensa del honor del PSOE. Se encapsula así tanto al partido como a Pedro Sánchez, negando que existan indicios jurídicos para imputar a la organización o llamar a declarar como testigo a su secretario general y presidente del Gobierno. Sobre Zapatero, se espera a que dé sus explicaciones, al tiempo que se mantiene la confianza en su inocencia. Preventivamente, se pone énfasis en que, como expresidente, no tiene relación alguna con el Consejo de Ministros.

Las valiosas joyas de Zapatero

Este jueves, la tasación de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero, valoradas en más de 1,3 millones de euros, ha causado una fuerte conmoción en el partido, como confirman varios dirigentes. Eso sí, la consigna tanto del Gobierno como del PSOE sigue siendo la misma: "Esperamos sus explicaciones del miércoles ante el juez", confiando en su inocencia y en que sea capaz de aclarar ante el juez todas las dudas y sospechas incluidas en el sumario.

“Los hemos echado a todos. Tomamos medidas hace un año. Si hay gente que ha engañado al PSOE, pues a la calle. El que la haga que la pague”, defienden desde la cúpula de Ferraz en referencia a que se expulsó a Leire Díez y se forzó también en su día la dimisión del exsecretario de Organización, Santos Cerdán. El PSOE “ha hecho limpieza”, concluyen. En Moncloa, por su parte, inciden en criticar que se está acusando sin pruebas. “¿Dónde están las pruebas contra el presidente del Gobierno, dos años después?” se preguntan irónicamente, extendiendo su total respaldo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, llamada a declarar como testigo, y a la directora general de la Guardia Civil, quienes mantuvieron encuentros o intercambios de mensajes con Díez, como recoge el sumario. “Nada delictivo”, zanjan a este respecto para incluso calificar su comportamiento de “irreprochable”.

Querella contra Leire Díez

Fuentes de la dirección socialista añaden que están esperando a que se levante por completo el secreto del sumario del caso Leire Díez. El juez Santiago Pedraz mantiene de momento el secreto sobre la pieza de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). "Hasta que no conozcamos el sumario completo y no lo hayamos analizado, no tomaremos la decisión definitiva sobre las acciones judiciales que vamos a emprender", aseguran desde Ferraz a este diario. El PSOE tiene sobre la mesa la posibilidad de querellarse contra Leire Díez por haber usado el nombre del partido de forma falsa y por haber creado un gran perjuicio a la organización. Pero, en el corto plazo, no va a emprender esas acciones judiciales.

A la espera de los movimientos en los diversos frentes judiciales, Sánchez comparecerá en el Congreso el próximo 24 de junio para dar explicaciones. Por el momento, los mensajes son a la defensiva en el plano judicial, tratando de aislarse de estas causas, y a la ofensiva en el plano político, combinando el 'y tú más' frente al PP y la acusación de utilización política de “filtraciones” interesadas o incluso “bulos”. Tras reactivar el trámite para presentar los Presupuestos del Estado, se incide además en la intención de agotar la legislatura y no adelantar elecciones. Algo en lo que se ratifican incluso si el Congreso tumbase las cuentas públicas.

Fuentes socialistas aseguran que el partido no está esperando a la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso el próximo 24 de junio para anunciar las medidas judiciales que está estudiando.

Desde el respeto a la labor judicial, se diferencia entre las causas, con especial crítica al procedimiento contra la esposa del jefe del Ejecutivo que dirige el juez Juan Carlos Peinado. En este cambio de rasante para rebajar el choque con la justicia, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha optado por guardar silencio. Tras ser uno de los ministros más directos, al haberse referido a un intento de “derribar” al Gobierno “con métodos no democráticos". En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros optó por no contestar a las preguntas sobre las causas judiciales abiertas.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en una imagen de archivo. / Fernando Sánchez - Europa Press

Solo el ministro de Transformación Digital, Óscar López, rompió este cambio de estrategia al asegurar que “hay jueces que prevarican”. En el Ejecutivo lo enmarcaron en su perfil como candidato a la Comunidad de Madrid frente a Isabel Díaz Ayuso. Otros compañeros de filas evitaron en privado compartir sus palabras para respaldar solamente que sí se estaría demostrando que hay una justicia “a dos velocidades”.

En el PSOE, esperan que el estreno de España, una de las selecciones favoritas, en el Mundial de fútbol este lunes contribuya a mitigar el impacto de las noticias que van a volver a mover los cimientos del partido desde esta semana. Además de las comparecencias de Begoña Gómez, Mercedes González o José Luis Rodríguez Zapatero, son inminentes las sentencias del caso Mascarillas y del juicio al hermano del presidente, David Sánchez; así como las declaraciones de varios testigos (entre ellos, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 10 de julio).

Tras la comparecencia del presidente en el Congreso el 24 de junio y después del Comité Federal del sábado 27, los socialistas confían en que el efecto verano minimice desde ese momento el impacto demoledor que todas estas actuaciones judiciales están teniendo en el partido.