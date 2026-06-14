Zapatero afronta su declaración cuestionando la colaboración de EEUU y con el reto de justificar el origen de sus joyas

El próximo miércoles 17 de junio la Audiencia Nacional acogerá una diligencia inédita hasta ahora en la historia de nuestra democracia, la comparecencia como investigado de un expresidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por el juez José Luis Calama no en uno, sino en dos procedimientos penales: el que le vincula con una red internacional de blanqueo de capitales que habría hecho un uso fraudulento del millonario rescate de la aerolínea Plus Ultra y una segunda pieza por presunto contrabando y delito fiscal, tras el hallazgo de un 'botín' de 1,3 millones de euros en joyas en su despacho profesional.

Hasta ahora, dos expresidentes del Gobierno habían tenido que comparecer en procedimientos judiciales por corrupción, pero siempre como testigos. Felipe González lo hizo en 1997 ante el Tribunal Supremo por el caso Filesa, una presunta red de empresas vinculadas con la financiación irregular del PSOE; mientras que el popular Mariano Rajoy ha sido testigo dos veces en juicios que afectaban a su partido por los casos Gürtel y Kitchen.

La UDEF durante el registro de las oficinas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / Carlos Luján - Europa Press

Para defenderse, Rodríguez Zapatero ha elegido al prestigioso procesalista sevillano Víctor Moreno Catena, cuya estrategia determinará los siguientes pasos del proceso. La Audiencia Nacional ha reservado para su declaración los próximos 17 y 18 de junio, quizá previendo que por la cantidad de cuestiones a tratar no baste solo un día de explicaciones.

Según se desprende de las investigaciones realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la causa que abrió la jueza de instrucción ordinaria Esperanza Collazos --después asumida por la Audiencia Nacional-- partió de una solicitud de colaboración contra un abogado residente en España que fue realizada por las fiscalías francesa y suiza. Ambas instituciones ya tenían puesta la lupa en una presunta red internacional de blanqueo de fondos públicos venezolanos que les permitió llegar a los directivos de la aerolínea Plus Ultra, por un uso presuntamente irregular del préstamo de 53 millones de euros que les otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez.

Estas pesquisas dieron lugar a las primeras detenciones el pasado mes de diciembre, y la primera referencia a Zapatero aparece en un chat de WhatsApp encontrado en los dispositivos incautados denominado 'Danilo España', en el que el broker venezolano Danilo Diazgranados se refiere a un tal “Z” o “Zorro” con el que mantiene relaciones personales y económicas.

Otros indicios parten del volcado del teléfono móvil en 2021, durante la administración Biden, del que fuera directivo de dicha compañía Rodolfo Reyes Rojas, a quien se investiga en EEUU. Estos datos no llegaron al juez Calama hasta el pasado mes de marzo a través de la Homeland Security Investigations (HSI) --la agencia gubernamental de la que dependen el ICE-- y algunos de ellos sirvieron para justificar la entrada y registro del despacho del expresidente Rodríguez Zapatero, que ahora será interrogado por todos estos contactos.

La estrategia de Moreno Catena pasa, por el momento, por cuestionar la validez de esta última prueba, y por ello este abogado ha reclamado al juez que esclarezca las circunstancias en las que se extrajeron de los teléfonos incautados en EEUU las conversaciones de WhatsApp que mantuvo Reyes Rojas con otras personas relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. En el caso de que no se cumplieran los requisitos legales, el abogado considera que "se debería excluir" este elemento probatorio por vulneración de derechos fundamentales del expresidente.

Uno de los mensajes refleja, por ejemplo, lo que le contó otro responsable de Plus Ultra, Raif El Argie, a Reyes Rojas tras mantener un encuentro con el entonces secretario de Estado Pedro Saura sobre la gestión del rescate. "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones (...)". Reyes respondió: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Foto del informe de la UDEF: En la imagen se observa, de izquierda a derecha a Julio Martínez Martínez, a un desconocido, a Julio Martínez Sola, a Roberto Roselli y un varón desconocido. / EL PERIÓDICO

Con independencia de lo que pueda ocurrir con los indicios procedentes del teléfono de Rojas, la investigación de la UDEF arroja muchos más indicios contra el expresidente socialista, referidos sobre todo a su relación con el también imputado Julio "Julito" Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante. Según los investigadores, tanto Rodríguez Zapatero como la empresa de sus hijas Whathefav habrían obtenido casi 2 millones de euros en comisiones procedentes del entramado empresarial de 'Julito'.

Así, la sociedad del supuesto testaferro del expresidente socialista remitió 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra y de las empresas también presuntamente implicadas Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa--terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los investigadores sospechan que los trabajos facturados a esta sociedad por Rodríguez Zapatero y sus hijas ocultaban en realidad otro tipo de acuerdos que apuntan al cobro de comisiones ilegales en pago de la influencia desplegada por el expresidente para obtener ayudas públicas o mediar en oportunidades de negocio fuera de España. Todas estas actividades integrarían los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental que integran la pieza principal abierta contra Rodríguez Zapatero.

El juez Calama encargó a la joyería Ansorena y al Instituto Gemológico Español la tasación de cerca de un centenar de piezas que los agentes encontraron en una caja fuerte del despacho de Zapatero. El trabajo, que arrojó un valor en el mercado de algo más de 1,3 millones de euros, motivó que el magistrado de la Audiencia Nacional haya abierto recientemente una pieza separada por dos presuntos delitos más que atribuye indiciariamente al exmandatario socialista: contrabando y fraude fiscal.

La tasación por encima del millón de euros de las joyas de alta gama incautadas en su despacho obliga, según el juez, a analizar el origen de este patrimonio --el collar más caro ha sido tasado en 278.000 euros-- así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La gran incógnita pasa ahora por esperar si el expresidente español podrá justificar el origen de esas piezas. ¿Son fruto de una herencia, como se señaló tras su incautación, o quizá regalos no declarados de su etapa de presidente? Otra posibilidad, la más negativa para el futuro del investigado, sería relacionar esas joyas con el cobro de compensaciones por una presunta labor de mediación en negocios con países como Venezuela o China.

Informe de tasación de las joyas inacutadas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero encargado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra' / AUDIENCIA NACIONAL

Las alusiones a proyectos de negocios o transacciones realizadas fuera de España son numerosas en el sumario, tal y como ha ido revelando El PERIÓDICO y de todo ello será previsiblemente interrogado Zapatero esta próxima semana por la fiscal Elena Llorente.

Así, la investigación ha revelado que a instancias de Rodríguez Zapatero, se planeó crear una sociedad offshore en Dubái, respecto de la cual el juez Calama asegura tener "acreditado" que se constituyó a instancias del expresidente del Gobierno con la intervención de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y otras personas de confianza de "Julito". Esta sociedad proyectaba en marzo de 2021 obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", con un negocio consistente en ofrecer consultoría a empresas de habla hispana interesadas en hacer negocios en los Emiratos Árabes. Sobre este asunto el expresidente será también interrogado.

Por otro lado, la investigación de la UDEF indica otros negocios que apuntan al blanqueo por petróleo y oro entre Venezuela, China y Emiratos cuya inclusión en el auto también parece ser fruto de comunicaciones detectadas por la UDEF, pero que también deberán ser corroboradas por documentación u otras evidencias. Otros indicios apuntan a una sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas con la que se representó en diciembre de 2020 al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, dependiente entonces del Ministerio del que era titular la hoy encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez.