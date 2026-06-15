Investigación a la mujer del presidente
El tribunal de instancia permite que Begoña Gómez entre por el garaje a la vista preliminar con el juez Peinado
El instructor le comunicará su intención de sentarla ante un jurado por cuatro delito de corrupción y estudiará medidas cautelares
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, entrará este lunes al Tribunal de Instancia de Madrid por el garaje, en cumplimiento del acuerdo gubernativo dictado por la presidenta de este órgano, la magistrada María Jesús del Barco. Se sienta por quinta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, que la imputa cuatro delitos de corrupción y la ha citado para una vista preliminar obligatoria antes de cerrar su instrucción y sentarla ante un tribunal del jurado.
La presidenta del tribunal ha accedido a lo solicitado por María Marcos Salvador, directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, para evitar que tenga que entrar a pie por la puerta, algo que sí tendrán que hacer el resto de imputados -su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés-- así como su abogado, el exministro de Justicia Antonio Camacho y el resto de partes personadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La València que pudo ser: nueve proyectos alternativos de Estación Central
- La justicia paraliza el caso del bebé tutelado de Oliva: «No se puede alegar incapacidad sin una valoración previa a los padres, aunque sean menores»
- La costa de Tavernes de la Valldigna, Gandia, Xeraco y el resto de la Safor gana terreno al tabaco al duplicar los espacios sin humo en un año
- Luto en Sellent por la muerte del hijo de la exalcaldesa en accidente de moto
- Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna
- Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
- La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
- Figuraciones de nueve proyectos de Estación Central de València