Investigación
Dos detenidos en Vizcaya por su relación con Hizbulá
Los arrestados son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde vídeos propagandísticos de la organizaciín chií y de grupos armados palestinos
EFE
Efectivos de la Policía Nacional han arrestado este martes a dos personas en las localidades vizcaínas de Bilbao y Getxo investigadas por su presunta relación con la organización chií libanesa Hizbulá, en una operación que aún continúa abierta.
Estos dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes.
Según han informado a EFE fuentes policiales, las detenciones se han producido en Bilbao y Getxo, donde se están practicando registros, y no se descarta que se lleven a cabo nuevas detenciones.
La operación está dirigida por la Audiencia Nacional con la intervención de la Comisaría General de Información.
La actuación policial en Vizcaya ha comenzado este marte sy se encuentra bajo secreto de sumario.
- Un joven mata al psicólogo de su hijo de dos años en València al creer que había abusado del niño
- El profesorado denuncia que la Conselleria de Educación pretende controlar su horario en julio tras cinco semanas de huelga
- Dimite Amparo Orts como alcaldesa de Moncada
- El futuro Paseo García Lorca será el segundo pulmón verde de València tras el Jardín del Turia
- El Palmar llora al presidente de la falla de la Sequiota, fallecido en el accidente de Moixent
- Rafa Mir, condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual
- María José Catalá, alcaldesa de València, en el Congreso: "Si nos hubieran avisado antes, hubiéramos tomado otras decisiones"
- No puede ser que en 2026 sigan entrando aguas residuales por casi todas las acequias de l’Albufera