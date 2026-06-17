Feijóo acepta ya una coalición con Abascal pero con "líneas rojas": "Respeto a las autonomías, a la igualdad de género y a los derechos LGTBI"

Alberto Núñez Feijóo acudió este miércoles al popular programa de Antena 3 Televisión, El Hormiguero, donde se pronunció por primera vez sobre la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien no adoptó medidas cautelares contra el ex presidente del Gobierno, pero sí le mantuvo la imputación por todos sus presuntos delitos. Feijóo confesó estar "entristecido" por ver a un presidente "investigado por seis delitos graves", y concluyó con respecto a la trayectoria de Zapatero con respecto al régimen chavista de Venezuela: "Cuando se ha dedicado a blanquear a una dictadura también se puede blanquear capitales". Y sobre las joyas encontradas en el registro al despacho del ex jefe del Ejecutivo se preguntó retóricamente si "está esperando a decir que se las regaló un jeque árabe y a ser posible que esté muerto para que no le pueda replicar".

El líder de la oposición dejó claro de cara al futuro que aunque su primera intención es gobernar "en solitario", ya no rechaza públicamente una coalición con Santiago Abascal, como las que su partido ha vuelto a alcanzar este año a nivel autonómico con Vox. Un mensaje muy diferente al que hace casi un año lanzó en el congreso nacional del PP. Eso sí, Feijóo planteó varias "líneas rojas" a esa futura coalición con la extrema derecha. Entre ellas el "respeto a la Constitución", a la España de las autonomías, a la "igualdad de género" y a los derechos LGTBI. Dos aspectos, estos dos últimos, expresamente excluidos de los recientes acuerdos con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

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Por otra parte, y preguntado por los mensajes de la reciente vista a España del Papa León XIV, Feijóo se pronunció sobre las leyes del aborto y de la eutanasia. Volvió a expresar su compromiso con el derecho de cualquier mujer a la interrupción voluntaria del embarazo y su defensa de una ley de plazos como la actual, validada por el Tribunal Constitucional (TC), que tal y como recordó es un modelo ampliamente mayoritario en los países de nuestro entorno, singularmente en los de la Unión Europea (UE). Sobre la eutanasia, y tras desvelar que escribió a Noelia, la joven a la que se le aplicó recientemente, para pedirle perdón por el "fallo" que a su juicio tuvo el Estado y las instituciones con ella, Feijóo afirmó que es una cuestión "compleja" y poliédira. Tras recordar que como presidente de la Xunta de Galicia fue de los primeros líderes autonómicos en aprobar una ley de cuidados paliativos y el testamento vital, Feijóo abogó por reforma esa ley cuando llegue al Gobierno para "perfeccionarla".