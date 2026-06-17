Joyas, mensajes en un teléfono incautado en EEUU y pagos sospechosos a la empresa de sus hijas: Zapatero responde ante el juez

A partir de las 9.00 horas de este miércoles, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tiene una de las citas más trascendentales de su vida política, y también personal. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tiene previsto interrogarle por hasta seis presuntos delitos de especial gravedad en dos procedimientos diferentes.

Ante la previsible expectación que ha despertado la comparecencia, se ha autorizado que el expresidente acceda en coche hasta la puerta de funcionarios del edificio judicial, por donde entrará algo alejado de los espacios en los que se permitirá estar a la prensa.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP --cuyo abogado será el único que pueda estar presente en las diligencias-- podrán interesar que al término de la declaración se celebre una vistilla para imponerle medidas cautelares que pueden ir desde la prisión a la retirada de pasaporte o comparecencias periódicas. De hecho, acusaciones como HazteOír, Iustitia Europa y Libérum plantean que la medida a aplicar sea la más gravosa, dadas las conexiones internacionales del expresidente, aunque llegar a solicitarlo formalmente dependerá del criterio del Partido Popular.

En el primero de los procedimientos se acusa al expresidente y referente del actual Gobierno socialista de estar al frente de una organización criminal de blanqueo y tráfico de influencias, que estaría relacionada con la concesión y el posterior de un irregular que se dio al rescate de la aerolínea Plus Ultra a través de una red de blanqueo internacional con fuertes conexiones en Venezuela. La operativa habría incluido falsedades documentales.

Se trata de delitos muy graves, pero también lo son el supuesto contrabando y delito contra Hacienda que el magistrado atribuye al expresidente en relación con las joyas de alta gama que fueron encontradas el pasado día 19 cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía entraron en su despacho oficial en la calle Ferraz, situado justo enfrente de la sede nacional del PSOE. Su tasación ha arrojado un valor de 1,3 millones de euros.

La UDEF durante el registro de las oficinas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. / Carlos Luján - Europa Press

Sobre este último asunto, Zapatero trató de aplazar sus explicaciones, alegando que necesita tiempo para reunir la documentación en relación con las joyas. Pero el juez Calama entiende que estas gestiones podrían haberse producido una vez se supo de la incautación de las piezas, y ha rechazado aplazar estas explicaciones. Es muy probable, por ello, que Rodríguez Zapatero se acoja a su derecho de no declarar en relación con este hallazgo en concreto.

¿Responderá a la fiscal Anticorrupción?

Sí parece que la estrategia de defensa pase por explicar lo que se refiere a la causa principal, y por ello su defensa, que ejerce el catedrático sevillano Víctor Moreno Catena solicitó retrasar la fecha inicial de su comparecencia, que era la del pasado 2 de junio. En todo caso, fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO señalan que es muy probable que Rodríguez Zapatero eluda responder al PP y tampoco lo haga a las preguntas que pueda realizarle la fiscal del caso, Elena Lorente. Se limitaría entonces a construir un relato de defensa con el testimonio preparado con su abogado y quizá respondiendo también al juez.

Con respecto a la pieza principal, la defensa ya ha cuestionado por escrito el origen de una prueba clave, unos mensajes entre directivos de Plus Ultra que fueron incautados por las autoridades de EEUU a uno de ellos, Rodolfo Reyes Rojas, y no fueron enviados al juez Calama hasta el pasado mes de marzo. Lo hizo la Homeland Security Investigations (HSI) -- una agencia gubernamental de la que dependen el ICE-- por lo que la defensa cuestiona la utilización judicial de estos datos y si su extracción contó con las suficientes garantías para ser utilizados en nuestro país.

Uno de los mensajes refleja, por ejemplo, lo que le contó otro responsable de Plus Ultra Raif El Argie a Reyes Rojas tras mantener un encuentro con el entonces secretario de Estado Pedro Saura sobre la gestión del rescate. "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones (...)". Reyes respondió: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Julito y la empresa de Laura y Alba

Con independencia de la validez de estos mensajes, seguramente el aspecto más delicado del sumario para Zapatero es el relativo a su relación profesional con el también imputado Julio "Julito" Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante. Según los investigadores, tanto Rodríguez Zapatero como la empresa de sus hijas, Whathefav, habrían obtenido casi 2 millones de euros en comisiones. Despejar sospechas sobre sus hijas será sin duda uno de los empeños de Zapatero de cara a la declaración prevista para este miércoles.

Sobres intervenidos a Julio Martínez Martínez en su domicilio. / EL PERIÓDICO

Los informes de la UDEF apuntan a que la sociedad del supuesto testaferro del expresidente socialista habría pagado 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas. Por el momento, las cuentas bancarias del expresidente han sido embargadas hasta cubrir dicha cantidad, dado que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra y de las empresas también implicadas Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa--terminaron en el entorno del expresidente socialista.

Los investigadores sospechan que los trabajos facturados a esta sociedad por Rodríguez Zapatero y sus hijas ocultaban en realidad otro tipo de acuerdos que apuntan al cobro de comisiones ilegales por la intervención e influencia desplegada del expresidente para obtener ayudas públicas o mediar en oportunidades de negocio fuera de España.

Finalmente, Rodríguez Zapatero tendrá la oportunidad de explicar su relación con proyectos de negocio o transacciones que obran en el sumario. Como si está realmente detrás, tal y como mantiene el juez en sus autos, de la creación off shore en Dubái para cuya constitución se concertaron citas y se realizaron gestiones entre su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, y otras personas de confianza de "Julito".

Esta sociedad proyectaba en marzo de 2021 obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", con un negocio consistente en ofrecer consultoría a empresas de habla hispana interesada en hacer negocios en los Emiratos Árabes. Por otro lado, la investigación de la UDEF apunta a negocios en Islas Vírgenes y al presunto blanqueo por parte de miembros de la trama presuntamente dirigida por Rodríguez Zapatero a través de negocios de venta de petróleo y oro entre Venezuela, China y Emiratos Árabes.