La Región de Murcia se reivindica en Barcelona como potencia industrial del Mediterráneo

La Región de Murcia aspira a dar un salto de escala en los próximos años: pasar de ser uno de los territorios con mayor peso industrial de España a convertirse en una referencia del arco mediterráneo europeo. Esa ambición marcó las conclusiones del Consejo de Industria e Innovación Tecnológica, celebrado en el marco del Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica y la Fundación 'la Caixa'.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, fueron los encargados de trasladar al auditorio las principales reflexiones surgidas de los trabajos desarrollados durante los últimos meses bajo el lema ‘Convertir la industria en liderazgo mediterráneo’.

Ambos dibujaron una hoja de ruta sustentada en fortalezas ya consolidadas, pero también en desafíos que consideran urgentes para sostener el crecimiento industrial de la comunidad. Entre ellos, destacaron la necesidad de desbloquear la capacidad energética, acelerar infraestructuras estratégicas y reforzar la formación técnica para responder a la demanda de empleo especializado.

Hernández defendió que la Región de Murcia parte de una posición privilegiada y recordó que más del 20% del Valor Añadido Bruto regional procede de la industria, un porcentaje superior a la media nacional y también a los objetivos fijados por la Unión Europea para los próximos años. A ello sumó la existencia de un potente ecosistema industrial concentrado en Cartagena y el Valle de Escombreras.

"Cartagena es hoy por hoy uno de los principales polos energéticos e industriales del sur de Europa", afirmó el presidente de la Autoridad Portuaria. En su intervención destacó la singular concentración de actividad energética, logística, portuaria, industrial, militar y tecnológica que alberga la ciudad, donde conviven grandes empresas exportadoras, centros de conocimiento, astilleros, proyectos de innovación y algunas de las inversiones industriales más relevantes que se desarrollan actualmente en España.

El dirigente portuario subrayó además una fortaleza que, a su juicio, diferencia a la Región de Murcia: la capacidad de colaboración entre administraciones, empresas, universidades, centros tecnológicos y organizaciones empresariales. Esa cooperación, señaló, ha permitido compartir una visión común sobre las oportunidades y retos que afronta el territorio.

El consejero Juan María Vázquez y el presidente de la APC, Pedro Pablo Hernánadez, este miércoles en el Foro del Mediterráneo, celebrado en Barcelona. / Marc Asensio Clupés

Entre esos desafíos, Hernández situó en primer lugar las infraestructuras energéticas. En este sentido, consideró imprescindible que su desarrollo avance al mismo ritmo que las inversiones industriales previstas. También reclamó mejoras en las conexiones ferroviarias y el impulso a proyectos vinculados a la ampliación del puerto de Cartagena, además de nuevas infraestructuras tecnológicas que acompañen la transformación productiva.

A partir de ese diagnóstico, Juan María Vázquez explicó cómo el nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 incorpora muchas de las conclusiones alcanzadas por el Consejo. Según detalló, la estrategia autonómica sitúa la innovación como principal motor de crecimiento y competitividad.

Juan María Vázquez (Consejero de Medio Ambiente de Murcia): "Si queremos ser líderes, tu sociedad te tiene que reconocer como tal". / PI STUDIO

El consejero puso como ejemplo iniciativas ligadas a la economía azul, la agricultura avanzada o los programas de colaboración mediterránea en alimentación y energía, que han permitido convertir investigación y conocimiento en productos y servicios industriales.

"La innovación ha sido capaz de transformar nuestra industria", sostuvo Vázquez, quien defendió la creación de ecosistemas industriales innovadores apoyados en el talento y la transferencia de conocimiento.

Uno de los grandes retos identificados por el plan pasa precisamente por la disponibilidad de profesionales cualificados. Las previsiones de la comunidad apuntan a una demanda de 100.000 empleos vinculados a la industria durante la próxima década, de los que 15.000 serían nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, el principal desafío no estará en generar empleo, sino en cubrirlo.

40.000 vacantes en los próximos años

El consejero alertó de que más de 40.000 vacantes responderán a necesidades de relevo generacional y advirtió de las consecuencias del cambio demográfico. "El reto no es generar empleo, sino ocupar esos empleos", advirtió.

Para afrontarlo, la comunidad ha diseñado un modelo de campus industrial orientado a despertar vocaciones, reforzar la Formación Profesional Dual y estrechar la colaboración con las universidades mediante programas de cualificación y recualificación adaptados a las necesidades empresariales.

La intervención concluyó con una reflexión sobre la percepción social de la industria. Vázquez explicó que un reciente estudio revela que el reconocimiento ciudadano no se corresponde con el peso real que la actividad industrial tiene sobre la economía regional. Por ello, defendió la necesidad de reforzar la comunicación y la transparencia para acercar la industria a la sociedad. "Si queremos ser líderes en la industria para el Mediterráneo, la sociedad también tiene que reconocer esa actividad como líder", afirmó.

Noticias relacionadas

Con Cartagena como gran plataforma industrial y logística, y con la innovación, el talento y las infraestructuras como ejes estratégicos, la Región de Murcia presentó en Barcelona una candidatura explícita para ganar protagonismo en el mapa industrial mediterráneo durante la próxima década.