Illa pide un frente común a las autonomías del Mediterráneo para impedir que España caiga "en el centralismo del pasado"

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha reivindicado que "si España quiere garantizar un futuro de prosperidad y de progreso con más solidez, con más cohesión y con más oportunidades, debe reforzar su apuesta por el eje mediterráneo y no caer en la visión centralista del pasado". Así, ha tendido la mano a las Comunidades Autónomas que lo forman -la Comunitat Valenciana, las Islas Baleares, Murcia y Andalucía- para forjar un frente común al margen del color de sus respectivos gobiernos. ¿De verdad podemos permitirnos el lujo de vivir de espaldas, de vivir desconectados, de no establecer una colaboración estable?", ha espetado, interpelando al resto de territorios, presididos por dirigentes del PP.

Durante el III Foro Económico y Social del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica y Fundació La Caixa en Barcelona, el jefe del Govern ha defendido que todo el eje mediterráneo debe superar "desconfianzas" y construir "puentes de consenso". España "debe mirar al Mediterráneo sin complejos", para "reconocer su pluralidad, riqueza y capacidad", ha afirmado Illa, mostrando una "actitud propositiva, con propuestas y proyectos", pero también reclamando "la atención, los recursos y las inversiones a la altura del peso histórico, político y cultural" de este eje, atendiendo "a la riqueza, la prosperidad y la solidaridad que se genera". "Tenemos la capacidad, tenemos los proyectos y debemos tener la voluntad política de alinear las actuaciones del Gobierno del Estado, de los gobiernos autonómicos y de la iniciativa de nuestras sociedades", ha remachado.

La financiación y la inmigración

Sin embargo, ha quedado claro que esa no va a ser una tarea fácil. Para empezar, el president ha puesto encima de la mesa dos cuestiones que, por ahora, no generan consenso para constituir ese frente común mediterráneo. La primera, el nuevo modelo de financiación, en el que ha vuelto a insistir y que Catalunya piensa liderar. "La propuesta de nueva financiación beneficia a todas las comunidades autónomas, también a las del eje mediterráneo", ha sentenciado, además de pedir a sus homólogos "responsabilidad" cuando la propuesta aterrice en el Congreso, previsiblemente antes de fin de año.

Ni en Catalunya ni en Europa podemos dejarnos arrastrar por discursos extremistas Salvador Illa — President de la Generalitat de Catalunya

La segunda cuestión en la que se ha diferenciado del resto de presidentes autonómicos tiene que ver con el discurso migratorio. "La solución no es levantar muros sobre el mar", ha asegurado en un contexto en el que cada vez más gobiernos del PP están avalando la 'prioridad nacional' de Vox. "Ni en Catalunya ni en Europa podemos dejarnos arrastrar por discursos extremistas", ha advertido sin mencionar directamente a los populares. Illa ha defendido que el Mediterráneo debe ser "sinónimo de esperanza" y de "humanismo", ha parafraseado al papa León XIV al asegurar que no puede ser "un cementerio sin lápidas" y ha rechazado explícitamente el endurecimiento de las políticas migratorias y de asilo que acaba de aprobar la Unión Europea. "No son ninguna solución", ha espetado sin rodeos.

Con estas reflexiones encima de la mesa, el president de la Generalitat ha desgranado un discurso centrado en que el eje mediterráneo tenga el peso que le corresponde a nivel estatal y europeo. Las cinco comunidades autónomas reúnen a más de 25 millones de personas, lo que supone más de la mitad de la población de España (el 51%), al tiempo que suma casi la mitad del PIB español (cerca del 48%), el 50,4% del total de exportaciones de bienes, el 52,4% del total de empresas activas en el Estado y el 47% del tráfico de Aena. "El eje mediterráneo no somos solo demografía: somos capacidad productiva, exportadora y logística [...] Tenemos, por tanto, la capacidad contrastada de generar prosperidad", ha defendido el president.

El papel de Barcelona

Bajo el lema 'Un mar de compromisos', Illa también ha reclamado atención a la Unión Europea. El president ha señalado que Europa "vive un momento existencial, de profundo e inaplazable replanteamiento estratégico, político y organizativo" y que, aunque buena parte de la viabilidad europea se juega en las fronteras del este, "la Unión Europea no debe olvidar que el Mediterráneo es la cuna de nuestra civilización". "Ninguna política, ningún muro ni ningún desacuerdo puede negar la realidad mediterránea. Europa no puede cometer el error de dar la espalda al Mediterráneo. Sería un error estratégico de calado", ha insistido.

También se ha referido al denominado 'Proceso de Barcelona', un proyecto nacido en 1995 que cristalizó en la Unión por el Mediterráneo, "uno de los proyectos más ambiciosos a favor de la estabilidad, la cooperación y la paz en el mundo", formado por 42 países. Más de treinta años después, ha indicado, tiene continuidad con el nuevo Pacto por el Mediterráneo de la Unión Europea, que fue refrendado en la capital catalana en noviembre por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros. "Nuestra forma de ser y de entendernos, nuestra prosperidad y nuestro futuro, son fruto del contacto ininterrumpido entre nuestras culturas mediterráneas", ha indicado.

Ahora bien, Illa ha considerado que cabe "repensar" este espacio, para "potenciarlo" en todos los ámbitos, tras recoger una idea que le trasladó el Premio Nobel de Economía Philippe Aghion, con quien se reunió esta semana: "hay que invertir nuestros recursos en nuestro territorio", le dijo, porque "no puede ser que solo el 12% de las exportaciones europeas llegue al sur del Mediterráneo o que el comercio entre los propios países del sur represente solo el 15 % del PIB regional". Una situación que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, llamó a revertir en una entrevista con la directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez: "El Pacto por el Mediterráneo es la estrategia correcta para cambiar esta situación", sentenció.

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Y, tras el diagnóstico, Illa se ha ofrecido a aportar "toda la ambición política para dotarlo del presupuesto que requiere y para dar el salto de escala que defiende Catalunya: una Macrorregión Mediterránea que permita crear una estrategia integrada de la UE que una a los territorios de la cuenca del Mediterráneo". Así, ha puesto a Catalunya a disposición de este objetivo, con su papel en la Unión por el Mediterráneo, en la red MedCities y en los Cuatro Motores de Europa.