Reacciones tras la declaración de Zapatero y a la espera de la decisión sobre Begoña Gómez: última hora y reacciones en directo

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la imposición de medidas cautelares para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado por el caso Plus Ultra y que habían sido solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones populares. Zapatero ha optado en su declaración ante el juez Calama por insistir en los argumentos exculpatorios que ya expuso durante su comparecencia en el Senado: que no tuvo ninguna influencia en la concesión de los 53 millones del rescate de Air Europa y en negar la relación con la mayor parte de los imputados junto a él en una presunta red internacional de blanqueo de capitales. Este jueves continua su declaración.

En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.