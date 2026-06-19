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En Murcia

Felipe VI y la princesa Leonor comparten una jornada de vuelo en la Academia del Aire

El Rey acompaña a su hija en un ejercicio de instrucción y cada uno se sube a un Pilatus PC 21

Felipe VI y la princesa Leonor comparten una jornada de vuelo en la Academia del Aire

Felipe VI y la princesa Leonor comparten una jornada de vuelo en la Academia del Aire

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI acompañó a la princesa Leonor en un vuelo de instrucción que la joven realizó en las últimas semanas en la Academia General del Aire y del Espacio San Javier (Murcia). La Casa del Rey ha distribuido este viernes fotografías y vídeo de una jornada en la que ambos se pusieron a los mandos de dos Pilatus PC 21 con sendos instructores detrás.

La instructora que acompaña a la joven es la capitán Elena Gutiérrez, que en 2020 se convirtió en la primera mujer del Ejército del Aire español en pilotar en solitario un caza de combate Eurofighter. Es la misma que instruyó a la Princesa de Asturias antes de su primer vuelo en solitario.

En las imágenes se ve cómo Leonor recibe a su padre a pie de escalerilla del Falcon que le llevó a la Academia; después pasan a una sala donde ella da un briefing sobre el vuelo que van a realizar; se les ve en la sala de simulación, con el Rey a los mandos, y posteriormente se dirigen a los aparatos, donde aparece Leonor haciendo algunas comprobaciones antes de subirse los dos a sus respectivas aeronaves. Un tercer avión también participó en el ejercicio y es desde el que se realizó el reportaje de imagen.

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Al aterrizar, padre e hija se saludan junto a los cuatro militares que participaron en el vuelo de instrucción y se le oye decir a Felipe VI: "Me he sentido mejor de lo que esperaba".

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