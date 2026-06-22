Bolaños pide al CGPJ preservar “el buen nombre de la justicia” ante la instrucción del juez Peinado contra Begoña Gómez

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha evitado referirse a prevaricación en la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como sí han hecho otros miembros del Ejecutivo, pero sí ha cuestionado que se habría "vulnerado" la doctrina del Supremo y la ha calificado como "absolutamente anómala". "Esta causa debió desestimarse desde el primer día", cuestionó durante una entrevista en la 'Cadena Ser' antes de que se reúna la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para estudiar el auto del juez de Madrid Juan Carlos Peinado.

Bolaños ha apuntado que esta causa estaría "afectando a la imagen de la justicia" y ha destacado que una de las funciones más importantes del CGPJ es preservarla. De ahí que haya apuntado que el auto del juez de Madrid Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarle en una eventual fuga, ha sido criticado de manera "transversal", tanto a derecha como a izquierda.

El titular de Justicia ha recordado que están pendientes de resolverse "varias denuncias" contra el juez para mostrar su "preocupación por el buen nombre de la justicia". Asimismo, ha cargado contra la "presión" de "organizaciones ultraderechistas", que utilizarían "Vox y PP", por presentar querellas contra miembros del Gobierno o sus familiares "por ser progresistas". "De vez en cuando, ha descrito, "alguna se empieza a tramitar" para concluir que "se intenta acabar con nosotros con querellas falsas".

Bolaños ha negado con todo una causa general contra el Gobierno, al apuntar que la "inmensa mayoría" de jueces actúan "con rigor, imparcialidad e independencia". Aunque precisamente por ello ha añadido que "cuando hay alguna causa con resoluciones alejadas al derecho, es el propio sistema de recursos el que ha de revocarlas".

Recursos pendientes

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha elevado el tono para hablar de "atropello" y referirse a este auto como "la traca final de un atropello que ha durado dos años y medio". Tras apuntar que "tiene pendientes todavía recursos que no se han resuelto", ha asegurado que "lamentablemente" hay jueces que "prevarican" y hasta utilizan la justicia "para hacer política". "En el Estado de derecho tiene que haber garantías, no puede ser que se produzca una persecución política", ha concluido en otra entrevista en 'RNE'.

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Preguntado sobre si el juez Peinado habría prevaricado en esta causa, López ha dicho estar "absolutamente convencido de que tarde o temprano algún juzgado tomará una decisión de ese tipo contra el señor Peinado". Asimismo se ha referido a la instrucción como un "ensañamiento" contra la esposa del presidente del Gobierno.