Caso Zapatero
El contrato de Zapatero como "asesor" de empresarios peruanos incluía cobrar por adelantado 100.000 euros y dietas diarias de 10.000 en caso de viaje
La UDEF descubre en el teléfono de 'Gertru' que firmó un contrato de 200.000 euros por reunirse con el entonces presidente Bolivia para evitar una sanción a una empresa peruana
Última hora sobre el debate en el Congreso sobre corrupción. En directo reacciones de todos los casos que cercan al Gobierno, a Sánchez y al PSOE
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha encontrado en los dispositivos incautados a Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, un contrato que desvela que su jefe cobró 200.000 euros por reunirse con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, para salvar al grupo peruano Gloria de una sanción de 100 millones de dólares. Según los términos del contrato, que tiene fecha del 10 de mayo de 2024, el 50 por ciento de la cantidad acordada se cobraría a la firma del mismo y, en caso de tener que viajar, el expresidente socialista cobraría 10.000 euros diarios en dietas más gastos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Intoxicación masiva en la cena de San Juan de la falla del Parotet
- Investigan el hallazgo de un cadáver en el aparcamiento del centro comercial de Xàtiva
- Un terremoto de magnitud 9.0 desplaza toda una isla desde el centro de la Tierra
- Dónde y cuándo ver el eclipse total de Sol en la Comunitat Valenciana
- Los restaurantes favoritos de Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina en Valencia
- Supermercados abiertos en València el 24 de junio, festivo de San Juan: horarios y cuáles abren
- Detenidos los trabajadores de una empresa de paquetería por robar paquetes con dispositivos tecnológicos en Xàtiva
- La Audiencia de València absuelve al yonqui del dinero y un excargo del PP de los contratos de Cultura
¿Te atreves con el test de rubias?
Schwarzkopf Professional