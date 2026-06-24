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En el Congreso

Junts plantea a Sánchez que dé un paso atrás y deje que el bloque de investidura elija a otro presidente

Última hora sobre el debate en el Congreso sobre corrupción. En directo reacciones de todos los casos que cercan al Gobierno, a Sánchez y al PSOE

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras / Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha llegado a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso con una nueva propuesta bajo el brazo. Tras pedir, cuando no exigir, el adelanto electoral o una cuestión de confianza, la dirigente posconvergente ha propuesto al presidente del Gobierno que dé un paso atrás y permita que el bloque de la investidura elija a otro jefe del Ejecutivo para terminar la legislatura y evitar así unas elecciones generales en las que la extrema derecha podría lograr mucho más peso del actual.

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