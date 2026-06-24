Zapatero preparó su defensa desde la detención de "Julito" por el caso Plus Ultra: "Mira a ver cuántos viajes hice a Venezuela del 20 al 25"

Los chats encontrados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el teléfono de Gertrudis 'Gertru' Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, revelan que días después de la detención de su supuesto testaferro y amigo, Julio 'Julito' Martínez Martínez, el 11 de diciembre de 2025, el expresidente socialista comenzó a recoger información para hacer frente a una posible investigación de su actividad.

Así, el 16 de diciembre, el presidente preguntó a su secretaria" ¿De cuándo es la primera factura de AR?", por Análisis Relevante, la empresa que le tenía contratado como consultor y que según las investigaciones presuntamente le realizaba pagos por su supuesto tráfico de influencias simulando encargos de asesoría, según la documentación obrante en el sumario a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Su asistente le responde: "24 de junio de 2020, de un diálogo que hiciste con Miguel", que podría hacer alusión a Miguel Sebastián, ex ministro de Industria.

Un día después, Rodríguez Zapatero se interesó en conocer cuántos viajes a Venezuela había hecho entre 2020 y 2025, a lo que 'Gertru' respondió que un total de ocho "de los que tres han sido procesos electorales". Igualmente, se interesó por conocer qué porcentaje del IRPF se le aplicaba, a lo que su secretaria le responde que en las facturas el 15 por ciento, y que al final ese impuesto está en torno al 40 por ciento.

Zapatero pregunta sobre sus viajes a Venezuela / EL PERIÓDICO

Al ver publicado toda la intimidad de las conversaciones con su secretaria y persona de confianza, la indignación se apoderó del presidente Zapatero. En su entorno consideran que es tremendo que esté toda su agenda y los mensajes intercambiados con Gertru por ahí circulando y publicándose. "Es terrorífico", denuncian.

Tras la foto

Ya el día 15 de diciembre, coincidiendo con la publicación en el diario digital El Debate de una foto en la que aparecía saliendo de un coche en El Pardo junto a Julio Martínez, Zapatero se interesó por la situación de sus colaboradores. "¿Cómo estáis?" le dijo a Gertu, a lo que esta respondió: "Bien. Preocupada no por los datos sino por la intencionalidad como se cuentan. Y por las lobas".

Gertrudis Alcázar informa a Zapatero del número de viajes que hizo a Venezuela / EL PERIÓDICO

El expresidente señala entonces que "todo eso va a ser inevitable" y que hay que asumir que tienen "una temporada por delante ácida". "Bien tener esa serenidad en estos momentos. Lo importante estar juntos, que os tengáis, nos tengamos. Para Judith (otra trabajadora de la oficina del expresidente) el viernes sabado duro, pero ayer y hoy bien. Estamos a la orden".

"Aún no me lo creo...Es como un infarto, no avisa y zaca imagínate los escoltas con la relación que tenían con él...", agrega Rodríguez Zapatero, aludiendo probablemente a la detención de 'Julito'. "Si muy duro, además el jueves nosotras sacábamos a JM del error, y de los chicos lo hemos comentado esta mañana", añade su secretaria.