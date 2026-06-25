El Congreso exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza con los votos de PP, Vox y Junts

En una votación que se ha entendido como una cuestión de confianza encubierta, el Congreso ha exigido a Pedro Sánchez que se someta justo a eso, a una cuestión de confianza, pero esta de verdad, con carácter vinculante. El PP, que ya usó ayer su mayoría absoluta en el Senado, a la que solo se sumó Vox, para reclamar elecciones generales, ha logrado este jueves el apoyo nuevamente de los ultras y, en este caso, de Junts, para aprobar una moción en la que piden al presidente del Gobierno que compruebe si mantiene la confianza de la Cámara Baja.

Tras el polémico veto de la pasada semana, cuando PSOE y Sumar usaron su mayoría en la Mesa del Congreso para vetar dos iniciativas -de PP y de Junts- en las que se pedía la convocatoria de los comicios, los populares lograron colar en otro texto la petición de una cuestión de confianza. "El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa", reza el texto aprobado.

Los populares usaron esas fórmulas -"atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica"- para asegurar que la moción no es de obligado cumplimiento y que, por tanto, pudiera ser aceptada por la Mesa, ya que PSOE y Sumar rechazaron otros textos alegando que se inmiscuían en las prerrogativas propias del presidente del Gobierno. Además, la iniciativa de los populares recuerda que los dos partidos del Gobierno dieron el visto bueno a otra exactamente igual que presentó Junts en enero de 2025.