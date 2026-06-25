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Seísmo en Venezuela

Muere en Caracas una ciudadana hispano-venezolana por el terremoto que ha sacudido el país

La fallecida es Alazne Solabarrieta, nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Vizcaya) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse en el país latinoamericano

Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto.

Alazne Solabarrieta Lecea y Koldo Olalde, en un cartel de búsqueda tras el terremoto. / CEDIDA A EUROPA PRESS

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EP

Bilbao

Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascencencia vasca, ha fallecido este jueves en el terremoto registrado en el barrio caraqueño de San Bernardino. El marido, Koldo Olalde, que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado en camilla, según han informado a Europa Press fuentes familiares.

Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Vizcaya) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.

Allí nació Alazne, prima de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada Foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Vizcaya. La fallecida tiene dos hijos, Alazne e Ilargi.

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