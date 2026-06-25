DEBATE CORRUPCIÓN
Sumar critica la falta de propuestas de Sánchez y pide una auditoría interna del PSOE
"No podemos seguir con estas sorpresas", advierten desde el socio minoritario de Gobierno
Sumar carga contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su comparecencia este miércoles dedicada a los casos de corrupción.Una cita que no cumplió las expectativas del socio minoritario de Gobierno, que lamenta la falta de "medidas" y de "contenido". Además, ha reclamado al PSOE hacer una "auditoría interna" para conocer los detalles de lo sucedido en la formación y evitar "sorpresas".
"Merece la pena apurar esta legislatura para sacar adelante medidas que mejoren la vida de la gente y eso es lo que faltó ayer en el debate", criticó el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, que abundó en su crítica: "El presidente del Gobierno debía haber sido mucho más claro, mucho más incisivo y haber aportado muchas más cosas".
"Hace ya un año le pedimos al Partido Socialista que tenía la obligación de realizar una auditoría interna para prevenir para adelantarse a posibles problemas que surjan", defendió Santiago en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso. En este sentido, criticó el argumento otorgado por el ala minoritaria del Gobierno de que "desconocía problemas que luego han saltado a la opinión pública".
"Eso se evita haciendo un control exhaustivo, interno, prospectivo", defendió. "El PSOE debe hacerlo y no podemos seguir con estas sorpresas cuando eso se puede prevenir", continuó Santiago, exigiendo más medidas de limpieza a los socialistas.
En el mismo sentido se expresó la portavoz parlamentaria del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, que recalcó que a Sánchez le correspondía "trascender" el "y tú más" y apostar una hoja de ruta de "transparencia democrática" y por avances en vivienda y derechos sociales.
Las mismas críticas llegaron por parte de la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, que en una entrevista en Catalnuya Radio aseguró que a Sánchez "le faltó humildad, proyecto y ambición", y advirtiendo al PSOE de que lo que queda de legislatura no debe dedicarse a "esconderse ni resistir".
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